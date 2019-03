United poslao izdašnu ponudu za Mandžukićeva suigrača

Paul Dybala možda igra posljednju sezonu za Juventus. Naime, 25-godišnji argentinski reprezentativac na meti je nekoliko klubova.

Nogometni velikani stali su u red za Mandžukićeva suigrača, a najkonkretnija ponuda zasad je stigla iz Manchester Uniteda.

Izgleda da su crveni vragovi za Argentinca spremni ponuditi 140 milijuna eura, a baš taj iznos istaknula je i Stara dama.

#MUFC want to pay £120m to take Paulo Dybala to Old Trafford 🧐



