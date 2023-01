Umro je Ante Baković: Predsjednik odbojkaškog saveza preminuo u 55. godini

Nakon duge borbe s bolešću jučer je u 55. godini preminuo Ante Baković, dugogodišnji predsjednik hrvatskog odbojkaškog saveza. Sportsku karijeru počeo je 1993. godine kada je prvi put postao predsjednik odbojkaškog kluba Mladost. Drugi put je bio predsjednik Mladosti 2002. godine. Nakon što je Savezu već drugi put gotovo prijetio stečaj, na sjednici Skupštine u travnju 2017. na mjesto predsjednika dolazi Ante Baković. Nije mu prvi put da je na čelu Saveza. Bio je predsjednik od 2004. do 2006. godine kada ga je zamijenio Andrija Popović. Od 2006-. do 2017.godine malo je bio u odbojci, malo nije. Nakon što se zbog zdravstvenih razloga s mjesta čelnika Saveza maknuo Zdeslav Barač, Baković je jedno vrijeme bio v.d., a onda i službeno predsjednik.

– Zašto sam se prihvatio mjesta predsjednika? Iskreno? Ne znam. Nagovorili su me Mladen Pleše, “dedek” dr. Ivan Fattorini i Edo Jurin koji su bili dio Baračeva tima – istaknuo je tada Baković.

Nakon samo 20 mjeseci od preuzimanja vodeće pozicije Savez je iz korijena bio restrukturiran. Uspostavljen je sustav organizacije od najniže instancije to Skupštine. Pet specijaliziranih odbora radilo je svoj posao i struka se u potpunosti poštuje.

Naslijeđeni minus od vrtoglava 3,3 milijuna kuna do kraja 2018. pretvorio se u plus veći od pola milijuna kuna i otplaćena su sva dugovanja. Od nekad izbjegavanog danas smo poželjan partner. Nova ekipa donijela je pregršt svježih ideja i moderno poslovanje. Uvođenjem elektroničkog zapisnika i testnog perioda vođenja statistike na najvišem stupnju natjecanja započela je prva faza intenzivnog ulaganja u klupska natjecanja i domaću ligu. Ne trebaju nam iluzije. Savez je postigao potrebnu stabilnost, a da bismo je mogli održati i ići naprijed, na redu su ozbiljne investicije u ligaška natjecanja. Za prvu godinu osigurane su lopte i kolica za sve klubove Superlige i prvih liga. Nabavljena su računala i kamere za elektronički zapisnik i statistiku koji nam omogućuju praćenje rezultata uživo na našoj web-stranici. U pregovorima smo s potencijalnim sponzorom za domaću ligu, kojim bismo pokrili troškove suđenja i time dodatno rasteretili klubove – rekao je u ožujku 2019. godine Ante Baković.

