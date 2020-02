'Uh, kako bi bilo lijepo na EP-u igrati protiv Hrvatske'

Kada je prije godinu i pol dana dolazio iz Poljske u Dinamo malo je tko za njega znao, no Damian Kadzior pokazao je da je bio pun pogodak.

Za njegov dolazak je najzaslužniji Nenad Bjelica, dobro ga je znao iz Poljske. Dinamo je u to vrijeme gledao i poželio dovesti jednog drugog krilnog igrača iz Poljske, ali je čelnicima kluba Bjelica rekao:

– Imam boljeg igrača i k tome jeftinijeg – rekao je Bjelica i krenuo i sam u akciju, nazvao je Kadziora i taj je poziv bio dovoljan da danas 27-godišnji Damian krene u Zagreb.

Nema manje važnih utakmica

U tih godinu i pol odigrao je 66 utakmica i postigao 18 pogodaka i 19 puta asistirao za gol. Jedno vrijeme imao je na kontu i puno više asistencija nego pogodaka, bio je najbolji dodavač Dinama iako je te prve sezone puno više igrao u HNL-u nego u Europi, gdje je poziciju držao Izet Hajrović.

No, sada je Kadzior preuzeo mjesto u udarnoj postavi. Odigrao je ove sezone 26 utakmica, deset puta tresao je suparničke mreže, osam puta dodao suigračima za pogodak.

A pogodak je postigao i asistirao za gol i u nedjelju u susretu s Interom, k tome je izborio i jedanaesterac, koji Oršić nije pretočio u pogodak, ali Kadzior je bez dvojbe bio igrač utakmice, za vrat mu je puhao samo Marin Leovac. No, Kadzior je u dobroj formi, iako ne želi previše govoriti o sebi i svojoj igri.

– Prije svega, veselim se pobjedi i novim bodovima jer je utakmica s Interom bila psihički dosta teška nakon što smo u zadnje tri utakmice dva puta pobijeđeni – kazao nam je Dinamov krilni napadač.

Što se dogodilo Dinamu u Rijeci, pa onda u Osijeku?

– Svi znaju što se dogodilo u Rijeci, vidjeli ste da uvjeti nisu bili nogometni zbog vjetra. Ali dobro, pustimo sad to, to je prošlost. U Osijeku nismo igrali baš dobro, ali imali smo šansi, da smo iskoristili jednu ili dvije situacije, rezultat je mogao biti drukčiji. Osijek je zabio kad smo ostali s deset igrača, na kraju nas je igralo samo osam. Previše smo pogrešaka napravili, ali treba gledati naprijed, imamo 12 bodova više od Hajduka i trebamo igrati kao i protiv Intera. Ofenzivno smo bili jako dobri, stvorili smo puno prilika. Pa samo sam ja mogao zabiti nekoliko golova, imao sam pet-šest šansi.

No, očito ste u posljednje vrijeme uhvatili pravu formu.

– Nisam se samo u nedjelju jako dobro osjećao, odlično se osjećam već pola godine. Prošao sam cijele pripreme i od kada sam od rujna dobio puno povjerenje trenera, odlično je. Idem u svaku utakmicu maksimalno, nikad ne kalkuliram, ne razmišljam o tome koja je utakmica više, a koja manje važna, za mene su sve iste. I budemo li u derbiju protiv Rijeke igrali prema naprijed kao protiv Intera, i poboljšamo li stvari zbog kojih smo primili dva pogotka, možemo biti optimistični.

Kadzior je igranjem u Dinamu došao i do poljske reprezentacije, takva dobra forma sigurno je lijepa preporuka poljskom izborniku, a Damianu dobra priprema za Europsko prvenstvo.

Hrvatska druga domovina

– Polako, pa Euro je tek za tri mjeseca. Ono što sada mogu je održavati formu u kakvoj sam sada, igrati i ne misliti što će biti za tri mjeseca. Jesam u reprezentaciji, ali se moram boriti za svoju poziciju, u Dinamu se moram dokazivati i to mi je sad jedino važno, a onda se mogu nadati da ću dobiti šansu i u reprezentaciji. No, uvijek razmišljam samo o prvoj sljedećoj utakmici, a to je sada utakmica s Rijekom.

Biste li voljeli na EP-u igrati protiv Hrvatske?

– Prvo moramo proći skupine, kako Hrvatska, tako i Poljska. A mi imamo jako tešku skupinu sa Španjolskom i Švedskom te nekom reprezentacijom koja će doći iz razigravanja. No, sretnemo li se s Hrvatskom, veselit ću se jer bi to značilo da smo prošli skupinu. Volio bih igrati protiv hrvatske reprezentacije, Hrvatska mi je druga domovina. Naučio sam i hrvatski, sve razumijem, ne mora mi trener govoriti na poljskom ili engleskom, mogu i razgovarati, iako mi ponekad nedostaje koja riječ. U Dinamu, Zagrebu i Hrvatskoj supruga i ja osjećamo se odlično i samo neka se sve tako nastavi. Najvažnije je da bude zdravlja i onda će sve biti kako treba – zaključio je nasmijani Kadzior koji je išao na pregled nakon sudara glavoma sa stoperom Intera.

No, Damian je i nakon toga nastavio igrati i boriti se.