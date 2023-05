Udruga za sindrom Down o akciji Torcide: Kome su neprijatelj ljudi s teškoćama u razvoju?

Hajduk je u srijedu u finalu Hrvatskog kupa obranio naslov prvaka pobjedom (2:0) nad Šibenikom. Susret će ostati zapamćen po navijanju, stihovima "Freze, traktori i seoski putevi, p***e šibenske, dobit ćete batine" u izvedbi Marka Livaje, bakljadi, raketama i topovskim udarima.

U pozadini svega toga jest sam riječki stadion. Uništeno je oko 1000 sjedalica, a novi travnjak krasi rupa od topovskog udara. Na istočnoj tribini 2470 navijača Hajduka podržavalo je svoj klub u obrani naslova i pridružilo se njihovom slavlju.

Zid ispod tribine krasi mural s licima djece koja boluju od sindroma Down, učinjen u spomen njihovog posjeta svome klubu. Pojedinci su odlučili dati svoj doprinos tom muralu pa su preko lica djece stavili naljepnice Torcide i naljepnice s natpisom "Neprijatelj broj 1".

A sada se oglasila Rijeka 21, Udruga za sindrom Down te prokomentirala događaje na Rujevici.

"Volimo nogomet, to već znate. Iako su prošle 2 godina od kad smo dio NK Rijeka Special Power League, svaki put na terenu, na treningu, na utakmici, neopisivo smo sretni što igramo, vježbamo, trčimo, zabijamo golove. Često je potrebno puno upornosti da otrčimo jedan trening, izazov je odigrati utakmicu, i glavna nam je pobjeda kad to učinimo i sa zagrljajem i osmijehom odemo s terena. Jer uspjeli smo. A još je veće uzbuđenje kad smo u iščekivanju turnira Special Power League na kojima se susrećemo i igramo sa svojim prijateljima i suborcima iz NK Hajduk, NK Dinamo, NK Sloga, NK Istra... Zahvalni smo Health Life Academy i NK Rijeci što smo dio ovog projekta jer zaista zajedno smo Rijeka, zajedno smo Hrvatska, zajedno smo civilizacija, zajedno smo nogometaši i nogometni navijači.

Umjetnički mural naših hrabrih i upornih igrača s Down sindromom, koji je krasio ulaz na stadion, jučer je na finalnoj utakmici kupa prelijepljen natpisima "Neprijatelj br.1". Naš mural valjda se našao na meti nekoga kome su neprijatelji i ljudi s invaliditetom i teškoćama u razvoju, osobe s Down sindromom. Moramo biti iskreni, pogođeni smo ovim činom. Čak i kad na trenutak zaboravimo svakodnevicu u kojoj su djeca i osobe s Down sindromom marginalizirani i često nepoželjni dio društva, netko nas ovako podsjeti na mjestu gdje inače primamo svu podršku i ljubav s kojom koračamo ponosno – na stadionu. No, glavu gore, jer oni kojima smo mi neprijatelj broj 1, mora da su mnogo slabiji od nas. Stoga izražavamo svo suosjećanje. Spremamo se za turnir naše lige u Splitu. Znamo da će nas tamo dočekati naši prijatelji. Mi koji smo poznati po najčvršćim zagrljajima s kojima uvijek osvajamo kup ljubavi, šaljemo ih našim prijateljima br. 1 i pozivamo ih da dođu navijati na utakmice. Tko god pobijedio, nema sumnje, mi s terena zaista odlazimo s osmijesima jer smo svi pobjednici", poručili su iz Rijeke 21.