U Španjolskoj Barcelona neće biti prvak ako se prvenstvo prekine

Predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales odbacio je u utorak mogućnost da zbog eventualnog prekida prvenstva Barcelona postane prvak jer trenutno zauzima vodeću poziciju.

Barcelona ima 58 bodova, a Real Madrid dva manje. Prvenstvo je zaustavljeno prošli četvrtak 11 kola prije kraja. S obzirom na to da nastavak nije izgledan za dva tjedna, kao što je prvotno zamišljeno, pojavila se ideja da se Barcelonu proglasi prvakom i tako zaključi ova sezona.

- Prvi scenarij je da prvenstvo bude odigrano do 30. lipnja, na bilo koji način. Ja to u ovom trenutku ne mogu garantirati. Ja sada ne mogu ništa garantirati. Priča se, da ako ne bude odigrano do tog, da će završiti postojećim stanjem na tablici - rekao je Rubiales na konferenciji za medije u Madridu.

- No to bi bila strašna nepravda. Sadašnje stanje na tablici neće presuditi o tome tko će biti prvak - dodao je.

Rubiales je rekao da će prvenstvo biti produženo nakon 30. lipnja ako se do tada ne završi.

- Budemo li nakon toga morali iduće prvenstvo početi kasnije, ili u drugom formatu, to ćemo učiniti budu li se svi klubovi složili. To je formula koju smo pronašli - zaključio je.

Javier Tebas, predsjednik La Lige koja organizira prvenstvo, u ponedjeljak je rekao kako je uvjeren da će prvenstvo završiti odigravanjem svih utakmica unatoč sadašnjoj situaciji.

Španjolska vlada je u nedjelju uvela izvanredno stanje na 15 dana, no u ponedjeljak je poručila da će ono vjerojatno biti produženo jer se u tom roku ne može zaustaviti širenje koronavirusa. Izvanredno stanje uključuje zatvaranje svih stadiona i objekata za razonodu.

Španjolska je nakon Italije zemlja s najviše zaraženih u Europi.

U Španjolskoj je u utorak broj novooboljelih od koronavirusa skočio za 2.557, čime je ukupan broj dosegnuo 11.748. Broj preminulih je porastao s 309 na 533 pa je utorak bio najsmrtonosniji dan od kada je 3.ožujka umro prvi pacijent.