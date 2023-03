U polufinalu SP-a zabio nam dva gola, a sada potpisao novi ugovor s engleskim prvakom

Argentinski napadač Julian Alvarez (23) produžio je ugovor s Manchester Cityjem do 2028. godine, objavio je engleski nogometni prvak. Alvarez je na Etihad stigao u siječnju 2022. godine potpisavši ugovor do 2027. godine, no "Građani" su zbog dobrih igara 23-godišnjeg napadača odlučio produljiti suradnju na još godinu dana. Financijski detalji nisu objavljeni.

"Ovo je poseban i ponosan trenutak za mene i moju obitelj. Nevjerojatno je da klub poput Cityja ovako vjeruje u mene," kazao je 23-godišnji napadač za klupsku stranicu.

"Stvarno sam zadovoljan svojom prvom sezonom ovdje, ali imam još puno toga što mogu učiniti. Znam da mogu biti bolji, a City mi nudi sve što je potrebno da ispunim svoj potencijal," dodao je.

Argentinac je u 33 utakmice za City postigao deset golova. Nastupio je i na Svjetskom prvenstvu u Katru gdje je zabio četiri pogotka za Argentinu na putu do naslova svjetskog prvaka.