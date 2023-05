U osječkom hramu gostovala su tri europska prvaka, Lampard i Ferdinand. Nokautirana je Crvena zvezda

Doajen osječkog sportskog novinarstva Dragutin Kerže na jednom je web-portalu još prošle jeseni prigodnim tekstom započeo oproštaj od kultnoga Gradskoga vrta.

"Na mjestu starog gledališta u rekordno kratkom ljetnom razdoblju 1977., zahvaljujući nadasve klupskom predsjedniku pok. Željku Huberu, izgrađene su kompletne nove tribine koje su prvi put primile gledatelje u kolovozu 1977. na prvoj prvoligaškoj utakmici s tuzlanskom Slobodom. U početku objekt nije imao današnju veliku zapadnu tribinu, koja je postupno nadograđivana, da bi i taj veliki prostor bio "prisilno otvoren za gledatelje" 4. travnja 1982. Tog poslijepodneva gostovao je zagrebački Dinamo, koji je lovio naslov prvaka, predvođen Miroslavom Blaževićem, kad su njegov čuveni "bijeli šal" došli vidjeti zvani i nezvani, koji su nahrupili i na veliku tribinu zapad, koja još nije imala uporabnu dozvolu, tako da je susret pratilo gotovo 40 tisuća promatrača s tim da su prodane 24.682 ulaznice. Svi ostali odjurili su na tu tribinu pa je postojala opasnost i od urušavanja", napisao je svjedok vremena Kerže.

Brojni Osječani pohrlili su jučer pribaviti ulaznicu za doista povijesnu utakmicu s Rijekom, u kojoj će se bijelo-plavi oprostiti od svoga nogometnoga hrama, Gradskoga vrta, simbola nogometne Slavonije, bazena iz kojega su iskakali nebrojeni dragulji: Dumančić, Čordaš, Grnja, Lukačević, Kasalo, Lulić, Vlaović, Cvitanović, Krpan, Žitnjak, Vranješ, Babić, Špehar, Bjelica, Vida... Naravno, i Davor Šuker, zlatna kopačka Svjetskog prvenstva, drugoplasirani u poretku za Zlatnu loptu 1998. godine, perjanica Real Madrida, nedodirljivi prvi strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije.

Važan dio života

Ivica Grnja (74) jedan je od najvećih nogometaša u Osijekovoj povijesti. Bio je ljubimac navijača, a kao trener odgojio je neke od najvećih talenata osječkoga nogometa. Sentimentalno je vezan za Gradski vrt i s knedlom u grlu pohodit će utakmicu s Rijekom.

– Taj stadion važan je dio mojega života i naravno da mi je teško zamisliti da Osijek na njemu više neće igrati. I koliko god bih uvijek bježao od nostalgije, ne mogu pobjeći od toga da sam u Gradskome vrtu doživio toliko predivnih, dirljivih trenutaka. Naravno, i muka i razočaranja, ali i to je dio sporta – kaže Grnja.

Ivica Grnja.

Najteži vaš trenutak u Gradskome vrtu?

– Stravičan prijelom noge u proljeće 1980. godine, nakon starta igrača ljubljanske Olimpije Tomića. Publika je zanijemila kada mi se gležanj raspao u komadiće, u teren je utrčao naš liječnik, dr. Zorić, imobilizirao nogu, vozilom hitne pomoći prevezen sam u bolnicu, operacija je trajala šest sati...

Okrenimo se ljepšim temama, vašim najvećim radostima u Gradskome vrtu.

– Ma bilo ih je bezbroj, nemoguće je izdvojiti jedan. Sjećam se onih zlatnih vremena kada je cijeli stadion, doslovno cijeli stadion Gradski vrt, pjevao pjesmu: "Mi imamo Grnju, bolji je od Džaje (Džajića, čuvenoga reprezentativca iz Crvene zvezde, nap. a.), imamo i Luksa što golove daje" – otplovio je Grnja načas u nostalgiju.

Jeste li obišli novi stadion u Pampasu?

– Jesam. Predivno je vidjeti kakve će uvjete imati mladi Osijekovi nogometaši, to je fantazija! Osobito kad se sjetim u kakvim smo uvjetima mi nekada trenirali i igrali u Gradskome vrtu. Znate, kada je Anderlecht igrao ovdje 1998. godine, njegovi igrači i vodstvo kluba nazvali su naš stadion ruglom i podrumom. To je zaista bilo ružno i uvredljivo za nas Osječane pa, iako smo znali da naš Gradski vrt nije zadovoljavao europske uvjete, on je za nas bio poseban, mjesto naših najvećih radosti – zaključio je Grnja.

Obilazak osječkog Pampasa pred otvorenje

Evo i neke faktografije Gradskoga vrta. U osječkome hramu nogometa nastupila su tri europska prvaka, i osim Milana, koji je 1981. godine ovdje odigrao 1:1, dva su bila nokautirana. Jedan, Crvena zvezda, više puta. Primjerice, 25. studenoga 1990. godine, u sezoni u kojoj će Crvena zvezda postati prvakom Europe, beogradska momčad pala je u Gradskom vrtu, 0:2. Presudili su joj pogoci Emira Mušića i tek 18-godišnjeg Gorana Vlaovića. U izvješću je pisalo da je Drljača uputio šut, a lopta se od Vlaovića odbila u mrežu Zvezde. Bilo je to posljednje gostovanje Crvene zvezde u Osijeku.

Osijek je i 25. travnja 1982. godine svladao Crvenu zvezdu s 2:0 pogocima Dilbera i Džeke. Dinamovi nogometaši slušali su radijski prijenos te utakmice u autobusu vraćajući se iz Ništa i saznali da su – postali prvaci Jugoslavije. Tako je, na neki način, Dinamova šampionska titula oblikovana i u Gradskome vrtu.

Petrović i Blažević

U rujnu 2017. godine, kada je Osječane vodio dečko s Juga II. Zoran Zekić, u Gradskome vrtu slomljen je s 1:0 i iz Europe izbačen slavni PSV Eindhoven. Tu je predstavu s tribina Gradskoga vrta gledalo petnaest tisuća navijača.

U Osijekovoj momčadi svojedobno su nastupala dvojica igrača koja su osvajala naslove europskoga klupskog prvaka: Davor Šuker s Real Madridom te Crnogorac Slobodan Marović s Crvenom zvezdom, igrač Osijeka od 1984. do 1986. godine. Osječane je s klupe od 1984. do 1987. vodio budući europski prvak s Crvenom zvezdom Ljupko Petrović, najbolji Osijekov strijelac u povijesti, a Gradski vrt bio je dom i treneru svih trenera Ćiri Blaževiću u proljeće 2002. godine.

Uza sve najbolje hrvatske nogometaše, u osječkome Gradskom vrtu među ostalima nastupali su slavni Škot Joe Jordan 1981. u dresu Milana, bayernovci u dresu Irana Ali Karimi i Ali Daei 2006. godine, Gareth Bale u majici Walesa 2012. i 2019., Sadio Mane u dresu Senegala 2018. godine...Također, ne treba zaboraviti engleske legende Rija Ferdinanda i Franka Lamparda koji su nosili dres West Hama već davne 1999. godine.

Vatreni su upravo iz Gradskoga vrta, nakon pobjede nad Senegalcima, lansirani u Rusiju prema epskome srebru. Ukupno je Hrvatska 14 puta igrala u Gradskome vrtu: ima deset pobjeda, tri remija i jedan poraz.