U Madridu osuli žestoku paljbu po poznatom Hrvatu: 'Ovo nije prvi put da je to učinio'

Poraz Real Madrida od Valencije u Roig Areni rezultatom 89:76 u utorak je brzo pronašao dežurnog krivca u španjolskim medijima. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja (30) našao se na udaru žestokih kritika zbog svoje izvedbe, posebice u drugom poluvremenu. Iako je utakmicu završio sa statistički solidnih 11 koševa i pet skokova za svega 13 i pol minuta na parketu, dojam je bio potpuno drugačiji. Nakon što je u prvom dijelu izgledao kao da je na razini zadatka s devet ubačenih poena, uslijedio je potpuni kolaps koji je, prema pisanju medija, bio koban za kraljevski klub.

Ugledni sportski list Marca objavio je tekst pod naslovom "Hezonja ponovno pokazuje svoju neukroćenu stranu", u kojem ga nisu štedjeli. "Nakon dobrog prvog poluvremena, povukao je cijelu momčad na dno. Vodio je rat za sebe, a na kraju su i on i Real Madrid izgubili", stoji u analizi, uz isticanje loše odabranih šuteva koji nisu ni dotaknuli obruč i previše forsiranih akcija. Statistika drugog poluvremena bila je poražavajuća: šut iz igre 0/6 (0/4 za dva, 0/2 za tri), dvije primljene blokade i dvije izgubljene lopte. S njim na parketu, Real je bio u minusu od 14 poena, što je najgori učinak u cijeloj momčadi.

Frustracija je kulminirala osam minuta i 17 sekundi prije kraja utakmice, kada ga je trener Chus Mateo odlučio zamijeniti, nakon čega se više nije vraćao u igru. Znakovito je bilo i njegovo ponašanje nakon izlaska – umjesto na klupu sa suigračima, Hezonja je sjeo u red iza njih. Trener je nakon susreta pokušao smiriti tenzije, otkrivši da je Hezonja nastupio unatoč ozljedi leđa. "Nije na sto posto", izjavio je. Međutim, mediji su taj argument odbacili, poručivši kako ozljeda može biti olakotna okolnost za loš učinak, ali ne i za "pretjerane primjere individualizma".

Fraza "ovo nije prvi put da je to učinio" savršeno opisuje situaciju, jer se Hezonjino problematično ponašanje i kontroverzne izjave provlače kroz cijelu njegovu karijeru u Madridu. Ove sezone u Euroligi već je imao utakmice s katastrofalnim postotkom šuta, poput 0/7 za tricu protiv Virtusa ili 0/6 protiv ASVEL-a. Poznate su i njegove izjave iz prošlosti, poput one nakon osvajanja naslova prvaka Španjolske u lipnju 2025., kada je šokirao izjavom da "ovaj naslov ne opravdava sranje koje smo radili cijelu godinu", ili javne kritike trenera. Čini se da je svjestan svoje kvalitete, ali teško prepoznaje granicu između samopouzdanja koje donosi pobjede i tvrdoglavosti koja momčad vuče na dno.