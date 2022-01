U finalu Amerikanka Danielle Collins i Australka Ashleigh Barty

Amerikanka Danielle Collins, 30. tenisačica svijeta, plasirala se u finale Australian Opena nakon što je u četvrtak u polufinalu neočekivano lako pobijedila devetu igračicu svijeta i osvajačicu Roland Garrosa iz 2020. Poljakinju Igu Swiatek sa 6-4, 6-1.

Ovo je najveći uspjeh u karijeri za Collins, kojoj je do danas najveće postignuće bilo polufinale Australian Opena iz 2019.

Collins je odlično krenula u meč i sa dva breaka došla do vodstva 4-0. Swiatek je vratila jedan izgubljeni servis u šestom gemu, ali Collins uzvraća sa novim obratom i kod vodstva 5-2 servira za prvi set. Swiatek je spasila tri set lopte i oduzela servis Amerikanki. No, to joj nije puno pomoglo jer je Collins i dalje imala prednost od jednog breaka i to je naplatila u desetom gemu na svom servisu.

U drugom setu Swiatek niti jednom nije uspjela doći do prilike za break, a Collins sa tri obrata uvjerljivo dobija meč nakon sat i 19 minuta igre.

Danielle Collins će u finalu igrati protiv prve tenisačice svijeta Australke Ashleigh Barty, koja je jednako uvjerljivo u polufinalu dobila Amerikanku Madison Keys sa 6-1, 6-3. U dosadašnjih šest mečeva na Australian Openu Barty još nije izgubila set, a ako pobjedi u subotnjem finalu postat će prva Australka koja je osvojila Australian Open nakon 1978. godine kada je trijumfirala Chris O'Neil.

Barty vodi sa 3-1 u međusobnim susretima, ali posljednji, prije godinu dana u Adelaideu, dobila je Collins.