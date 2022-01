Đoković se vraća na teren prije nego što mnogi misle: Objavio je koji je idući turnir na kojemu će nastupati

Svi spavaju, ali ne i Novak Đoković. Australian Open se bliži kraju, mišljenja su podijeljena oko toga je li regularan i turnir i Đokovićeva deportacija i cijela drama... No, bilo kako bilo, sprksi as 'jaše' dalje.

On je na svojoj službenoj stranici iza ponoći objavio svoj idući turnir, a on će biti u Dubaiju. Turnir je to koji je osvojio do sada pet puta, a posljednji je put ondje pehar podigao 2020. godine.

Bit će to prvi Novakov turnir nakon deportacije iz Australije i velikih pitanja kada će uopće ope t moći igrati. Čini se da će moći, a početak turnira u Dubaiju iz serije 500 počinje 21. veljače.

Osim Novaka, ondje će se naći još osmorica tenisača iz prvih 20 na ATP listi, ali to su još neslužbene informacije.