U Dinamu su se prepali javnog istupa navijača

Glavna tema današnje sjednice Izvršnog odbora Dinamo trebao je biti novi Statut. Koliko znamo i bio je, ali šturo klupsko priopćenje ne otkriva ništa:

Zna se oko čega je borba

- Na sjednici su prodiskutirana natjecanja u HNL-u i Konferencijskoj ligi do kraja tekuće godine te je prihvaćena projekcija financijskog plana za 2024. godinu. Izvršni odbor raspravljao je o budućim koracima i radnjama kluba u pogledu stadiona i budućeg kampa s jasno definiranim ciljevima u narednom razdoblju. Na sjednici je načelno dogovoren tekst novog statuta koji će biti finaliziran do sljedeće sjednice Izvršnog odbora koja će se održati prije nadolazeće Skupštine.

Dakle, nije rečeno ništa, pogotovu ne ono što najviše zanima navijače, a to je taj novi Statut. Zna se da je radna skupina nakon mjeseci rada izradila prijedlog, ali ga je s dnevnog reda Skupštine izostavio predsjednik Mirko Barišić. Pa je složio novu radnu skupinu koja je posložila Statut koji mu više odgovara. Zna se da je prijepor oko toga kako će se birati članovi Skupštine. Navijači zastupaju model po kojem će 28 birati Izvršni odbor, isto toliko bi ih bilo iz redova navijača, tri bi mjesta imali sponzori, a jedno grad Zagreb. No, to se ne sviđa Barišiću i njegovoj 'struji', oni žele imati 40-ak svojih skupštinara. Protiv te Barišićeve želje su bili predstavnici navijača u Izvršnom odboru.

Navijači poslali jasnu poruku

Kakav će biti rasplet tek će se vidjeti, no jasno da su se u Dinamu prepali javnog istupa navijača prije sjednice Izvršnog odbora.

- Sudjelovali smo na prošle dvije Skupštine između ostalog jer je predsjednik Barišić (i ne samo on) dao svoju riječ i javno i izravno našim predstavnicima da će se do kraja ove godine izglasati funkcionalan, uključiv Statut primjeren klubu kao što je Dinamo. U ponedjeljak ćete raspravljati o jučer dostavljenom prijedlogu koji je sve, samo ne takav. Dapače, manje je demokratičan čak i od sadašnjeg Statuta... Taj prijedlog Statuta u kojem jedan čovjek bira najvažnija tijela udruge, je van konteksta današnjeg vremena i današnje situacije. Ljudi ste koji imate ugled u zajednici, nemojte si stavljati težak teret na leđa izglasavanjem ovakvog prijedloga. Glasate na svoju odgovornost. Ne može se ponovno raditi ista stvar i očekivati drukčiji rezultat. Upravo danas imamo priliku vidjeti što se događa kada se malom krugu ljudi daje praktički neograničena kontrola u vladanju klubom i kamo nas je to sve dovelo. Izglasa li se ovaj prijedlog, svaka vrsta dijaloga i suradnje više neće biti moguća - poručili su navijači.

Dakle, 'mačevanje' se nastavlja, nova sjednica bi trebala biti već u subotu, a koliko znamo sad je izmišljen nekakav model s 35 skupština po želji Izvršnog odbora, a 25 iz navijačkih redova, ali teško je očekivati da će i takva ideja proći. A vrijeme curi, Skupština je 21. prosinca, ne bude li jasan novi Statut, bit će to nova lakrdija i moguće ukidanje svih klupskih tijela.