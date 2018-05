Tudorov Udinese napokon pobijedio i došao blizu spasu

Nogometaši Udinesea, koje otprije 10-ak dana vodi hrvatski trener Igor Tudor, ostvarili su prvu pobjedu u Serie A nakon tri i pol mjeseca svladavši kao gosti Veronu sa 1-0 (1-0) te s ta tri boda uvelike povećali izglede za ostanak u prvoj talijanskoj ligi.

Vrlo važan pogodak postigao je Čeh Barak u 20. minuti susreta. Stipe Perica igrao je od 83., a Andrija Balić od 88. minute za Udinese.

Ovom pobjedom Udinese je stigao do 37 bodova, odnosno kolo prije kraja prvenstva ima dva boda više od 17. SPAL-a i 18. Crotonea.

Važne pobjede u borbi za ostanak ostvarili su i Chievo te Cagliari, Chievo je kao gost pobijedio Bolognu sa 2-1 (0-1), dok je Cagliari također kao gost bio bolji od Fiorentine sa 1-0 (1-0).

U Bologni je poveo domaćin preko Verdija (12-11m), no u nastavku je Chievo preokrenuo zahvaljujući Giaccheriniju (48) i Ingleseu (60).

Momčad sa Sardinije je do važne pobjede u Firenci stigla golom Pavolettija (37). Hrvatski reprezentativac Milan Badelj odigrao je čitavu utakmicu za Fiorentinu.

Chievo je ovom pobjedom skočio na 14. mjesto sa 37 bodova, Cagliari je 16. sa 36. S druge strane, Fiorentina je neočekivanim porazom ostala na osmom mjestu sa 57 bodova, dok je Bologna ostala 13. sa 39 bodova.

Blizu pobjede bio je i SPAL koji je u Torinu poveo pogotkom Grassija (22), ali domaći su ipak preokrenuli preko Bellottija (68) i De Silvestrija (87).

Crotone je na domaćem terenu vodio sa 2-1 protiv Lazija do 84. minute no na kraju je osvojio samo bod. Gosti iz Rima su poveli golom Lulića (17-11m), domaći su preokrenuli zahvaljujući Simyju (29) i Ceccheriniju (61), no Milinković-Savić (84) je postavio konačnih 2-2.

Četvrti Lazio sada ima 72 boda, tri više od petog Intera te će ta dva kluba u međusobnom susretu u posljednjem kolu odlučivati o četvrtom mjestu koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone.

Iz lige su još ranije ispali Benevento i Verona, dok će o posljednjem putniku u Serie B odlučivati utakmice Cagliari - Atalanta, Chievo - Benevento, Udinese - Bologna, Napoli - Crotone i SPAL - Sampdoria.

REZULTATI 37. KOLA,

Subota:

Benevento - Genoa 1-0 (Diabate 87)

Inter - Sassuolo 1-2 (Rafinha 80 / Politano 25, Berardi 72)

Nedjelja:

Verona - Udinese 0-1 (Barak 20)

Torino - SPAL 2-1 (Belotti 68, De Silvestri 87 / Grassi 22)

Bologna - Chievo 1-2 (Verdi 12-11m / Giaccherini 48, Inglese 60)

Fiorentina - Cagliari 0-1 (Pavoletti 37)

Crotone - Lazio 2-2 (Simy 29, Ceccherini 61 / Lulić 17-11m, Milinković-Savić 84)

Kasnije igraju:

Atalanta - Milan

Roma - Juventus

Sampdoria - Napoli

TABLICA:

1. Juventus 36 29 4 3 84-23 91

2. Napoli 36 26 7 3 73-28 85

3. Roma 36 22 7 7 60-28 73

4. Lazio 37 21 9 7 87-46 72

5. Inter 37 19 12 6 63-28 69

6. Milan 36 17 9 10 50-40 60

7. Atalanta 36 16 11 9 56-37 59

8. Fiorentina 37 16 9 12 53-41 57

9. Sampdoria 36 16 6 14 55-55 54

10. Torino 37 12 15 10 52-45 51

11. Sassuolo 37 11 10 16 29-58 43

12. Genoa 37 11 8 18 32-41 41

13. Bologna 37 11 6 20 40-51 39

14. Chievo 37 9 10 18 35-59 37

15. Udinese 37 11 4 22 47-63 37

16. Cagliari 37 10 6 21 32-61 36

17. SPAL 37 7 14 16 36-58 35

18. Crotone 37 9 8 20 39-64 35

19. Verona 37 7 4 26 29-76 25 - ispao

20. Benevento 37 6 3 28 33-83 21 - ispao