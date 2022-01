Tucku za utakmicu sa Srbijom otkazala šestorica, tanki smo na poziciji sidraša

Hrvatska vaterpolska reprezentacija na trodnevnim je zajedničkim pripremama sa Srbijom u Beogradu, a te će dvije reprezentacije danas u 20 sati, na plivalištu koje nosi ime Milana Muškatirovića, odigrati i službenu prijateljsku utakmicu (uz prijenos na Radioteleviziji Srbije). Bit će i gledatelja, na utakmicu se može s kupljenom ulaznicom i obveznom COVID potvrdom.

Niti ovaj put našem izborniku Ivici Tucku nisu se odazvali svi pozvani igrači, što nas apsolutno brine jer pokazuje da igrači ne slijede izbornika i da ozračje u reprezentaciji nije najbolje. Ali o tome neka brinu mjerodavni, mi samo evidentirajmo da u Beograd na kraju (iz zdravstvenih razloga) nisu otputovali niti Jadranovi igrači Konstantin Harkov i Antonio Dužević. Kako je potonji bio jedan od trojice pozvanih sidraša, u Beogradu tako možemo na toj poziciji računati samo na iskusnog Josipa Vrlića, igrača kragujevačkog Radničkoga (upravo je s njim osvojio Srbijanski kup), i darovitog, ali neiskusnog, Lovru Paparića, Riječanina u grčkom Vouliagmeniju.

Još su se prije za beogradske pripreme izborniku zahvalili Luka Bukić, Andrija Bašić, Ivan Krapić i Rino Burić, pa je tako Tucak na kraju u Beograd otputovao sa samo 16 igrača.

U zamišljenom programu mini okupljanja, hrvatski će reprezentativci nakon Beograda ponovno biti zajedno već 16. siječnja kada će u Zagrebu odigrati revijalnu utakmicu sa splitskim Jadranom, povodom 30. obljetnice priznanja Hrvatske i 100 godina (sada već i više jer je Jadran utemeljen 1920. godine) postojanja splitskog kluba. Samo dva dana kasnije najbolji će hrvatski vaterpolisti gostovati u Grčkoj u sklopu prvog kola ovogodišnje Svjetske lige.

No, najvažniji ovogodišnji ispiti naših vaterpolista bit će SP u Fukuoki (od 13. do 29. svibnja) i EP u Splitu (od 27. kolovoza do 10. rujna).