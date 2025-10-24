Trofejni Hrvat vodit će Francusku na Europskom prvenstvu u Beogradu, prihvatio je njihovu ponudu

Jedan od najboljih hrvatskih vaterpolskih trenera primio se posla glavnog trenera francuske reprezentacije. Vjekoslav Kobešćak prihvatio je ponudu Francuskog vaterpolskog saveza da vodi njihovu reprezentaciju na predstojećem Prvenstvu Europe koje će se u siječnju održati u Beogradu. Da bi to mogao raditi Vjeko je trebao dobiti dozvolu kluba u kojem je na mjestu prvog trenera već cijelo desetljeće.

- Pitao sam moje poslodavce i oni su rekli da nemaju ništa protiv. Uostalom, zasad je dogovor da radim taj posao samo na Prvenstvu Europe a za dalje će se vidjeti.

Do ovoga, dakako, nije došlo preko noći jer tri je godine Kobešćak bio pomoćni trener reprezentacije galskih pijetlova. Zapravo, mnogi su ga smatrali čak i glavnim trenerom iz sjene no on će taj taj posao reći ovo:

- Bilo je to predivno iskustvo a ja sam bio više kao taktički savjetnik tadašnjem izborniku Florianu Bruzzou koji je i pokrenuo projekt francuskog vaterpola na toj razini. Dakako, najviše smo uživali kada smo na Prvenstvu Europe u Splitu u osmini finala dobili Srbiju ili pak na Svjetskom prvenstvu u Dohi kada smo dobili u četvrtfinalu Mađarsku.

A na tom mundijalu Francuska je polufinalu zadala velikih problema kasnijem svjetskom prvaku Hrvatskoj. Naime, nakon 11:11 u osnovnom dijelu susreta, nakon 32 minute igre, barakude su tu utakmicu dobile tek nakon izvođenja peteraca i to u šestoj seriji penala.

Premda je u toj utakmici briljantno branio, Marko Bijač nije uspio obraniti niti jedan peteraca pa je hrvatski izbornik Ivica Tucak uveo Matu Anića koji je obranio udarac Khaszu za ulazak Hrvatske u utakmicu za zlato.

- Tada mi je izbornik Bruzzo u šali kazao da je primijetio da mu u pripremi utakmice nisam iznosio zapažanja o Hrvatskoj u mjeri u kojoj sam to činio pripremajući se za ostale suparnike.

A spomenuti gospodin je sudjelovao u nagovaranju Kobešćaka da postane njegov nasljednik.

-. Florian i ja smo prijatelji a on je, kaže, svoje odradio. A meni nije vrag dao mira pa sam to prihvatio. Prihvatio sam taj izazov, da pokušam kvalificirati Francusku za Olimpijske igre u Los Angelesu.

S obzirom na to da je francuska momčad koja je igrala na Olimpijskim igrama u Parizu bila prilično iskusna, Vjeko će morati napraviti smjenu naraštaja.

- Francuska je reprezentacija iz koje se oprostilo najviše igrača. Ne samo da su prestali igrati za reprezentaciju nego su i okončali karijere. Za sljedeće Olimpijske igre vidim dva-tri igrača koje bi trebalo mijenjati a svi ostali bi trebali nastaviti.

Treneru Juga može se već u Beogradu, na Prvenstvu Europe, dogoditi da vodi Francuze protiv svojih aktualnih klupskih igrača.

- To jest malo nezgodno i na tu temu me Florian zadirkivao. Naravno da ću kao profesionalac učiniti sve da se Francuska reprezentacija razvije. Francuska je sportska nacija i uspješna je u svim momčadskim sportovima osim u vaterpolo. A ja vam velim da ovaj sport bez jake Francuske, Nizozemske, Njemačke i inih zemalja nema perspektivu da bude veći sport no što je sada. Mora se pojaviti neka nova jaka liga jer ih, pored talijanske, mađarske i donekle grčke, nema dovoljno.

A kakva je hrvatska liga?

- Uz Jadran, Mladost i Jug, imamo i vrlo dobre klubove u Primorju i Solarisu a sada raste i splitski Mornar. Ako ćemo biti pametni neće nam nedostajati regionalna liga. Ja sam bio za regionalnu ligu jer je ona imala svoj potencijal no sada kada je nema nemam nikakvih dvojbi oko toga što treba raditi.

Očito je da ni Francuzi nisu imali dvojbi oko toga koga angažirati za svog novog izbornika. A to je samo nastavak priče o hrvatskim trenerima na čelu stranih reprezentacija. U toj priči, dakako, najpoznatiji je angažman Ratka Rudića na čelu Italije koji je s tricolorima bio europski, svjetski i olimpijski prvak. Ivo Trumbić je odveo Nizozemsku do bronce na Olimpijskim igrama u Montrealu (1976.) a Ante Mile Nakić je pak bio izbornik grčke nacionalne vrste. Posljednji Hrvat na čelu neke relevantne vaterpolske reprezentacije bio je Elvis Fatović koji je niz godina vodio Australiju a sada je trener Olympiakosa.