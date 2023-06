Treneru iz Cityjevog stožera tijekom finala Lige prvaka nestao otac, potraga traje

Manchester City je u subotu nakon 1:0 pobjede u finalu Lige prvaka protiv Intera slavio svoj prvi europski naslov. Igrači i navijači su proslavili naslov do dugo u noć, no jednom članu stručnog stožera nije bilo do slavlja.

Otac Enza Maresce, jednog od pomoćnih trenera Manchester Cityja, nestao je tijekom finalne utakmice. Na stadionu mu se sinoć u Istanbulu izgubio svaki trag.

Prema pisanju brojnih europskih medija, u slučaj je uključena i turska policija, koja pokušava pronaći oca pomoćnika Pepa Guardiole.

Maresca je inače u svojoj igračkoj karijeri odigrao 167 utakmica u Serie A igrajući za Juventus, Palermo i Sampdoriju, a 135 u La Ligi igrajući za Sevillu i Malagu.

Trenersku karijeru je počeo kao pomoćnik u Ascoliju, a zatim je radio u Sevilli, pa poslije toga pomagao Manuelu Pellegriniju u West Hamu.

Na ljeto 2020. godine otišao je u City, u kojem je do danas, uz kratku avanturu u Parmi, koju je s klupe vodio tek 13 dana prije nego što je dobio otkaz i vratio se Guardioli. Tijekom svibnja su engleski mediji pisali kako ga žele Leicester i Celtic.