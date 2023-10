Trener Tonči Mikac promijenio je pola šestorke i opet je bio prvi

U finalu Svjetskog kupa u Apatinu kuglači Zaprešića izgubili su u finalu od Neumarkta (2:6), a kuglačice Mlake (Gal, Bogdanović, Nemes, Smud, Pejak, Grdić, Bakić, Pavlic) pobijedile su u finalu Composites sa 6:2.

– Bio sam umjeren u najavama, nisam želio dizati euforiju, ali znao sam da je sve moguće te da možemo do titule. Ostvarili smo vrhunski uspjeh – kaže trener Tonči Mikac, dodajući:

– Kvalifikacije nisu bile nikakvo mjerilo, trebalo se samo plasirati među četiri najbolje ekipe. No, kada se igraju utakmice jedna protiv druge, onda je to druga utakmica. Rumunjke imaju respekta prema nama. Čim izađemo na stazu, stisnu im se ruke. Ove četiri krune u nizu imaju posebnu vrijednost u odnosu na prošlost jer se igralo samo na ukupan broj čunjeva. Otkad se igra u ovom modelu, nitko nema takvu seriju.

Iako je promijenjeno pola šestorke, Mlaka je opet najbolja.

– Odluka je pala već poslije srednjeg para, ostalo je bilo odrađivanje. Poveli smo 3:1 uz veliku razliku u čunjevima, što se više nije dalo stići. To su mlade, ambiciozne igračice. One koje su došle, došle su osjetiti kako to izgleda igrati za trofeje. Sada će im se samopouzdanje dignuti do neba. Valentina Smuđ, koja nam je došla i ostvarila najbolji rezultat u našoj ekipi, pita me što napraviti u posljednjoj seriji. Rekao sam joj da jedino priznajem potpuno nadigrati suparnika. To im mora ući u DNK. Zato je i rekla da sada vidi što je to Mlaka – zaključio je Mikac.

Jedna od zaslužnijih igračica Mlake bila je Koprivničanka Valentina Gal.

– Počela sam kuglati kada sam kao apsolventica na Ekonomskom fakultetu shvatila da imam previše slobodnog vremena. Moja buduća klupska kolegica iz Kuglačkog kluba Koprivnica Željka Erdec pozvala me da dođem na kuglanu, pokazavši mi kakve mišiće ima od kuglanja. I došla sam. Da, i ja sada imam mišiće od kuglanja. I eto, ostala sam, svidjelo mi se kuglanje. I ekipa je bila jako dobra. Od tada, dvaput sam bila prvakinja Hrvatske, igram za reprezentacije, od ove sezone sam u najjačoj ženskoj ekipi u Hrvatskoj, nastupila sam u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Rumunjskoj, Češkoj, pa i Srbiji i Bosni i Hercegovini, a ove godine na rasporedu je trebala biti Poljska, ali je zbog koronavirusa među ostalim otkazano i Svjetsko prvenstvo u kuglanju – rekla je Valentina.

Put od druge lige do brojnih naslova nije bio lagan.

– Recept? Prije svega rekla bih da je to puno ljubavi prema sportu, želja i volja za uspjehom, puno treniranja i puno odricanja. Više nemam slobodnih vikenda. Nekad je to stvarno naporno i teško, ipak sam žensko, imam dijete, ali dok nešto voliš, onda nađeš način da u tome uspiješ – zaključila je Valentina.

Zaprešićani su bili drugi.

– Nakon odličnog polufinala u finalu nismo uspjeli ponoviti igru od jučer. Drugo mjesto na Svjetskom kupu je fantastičan uspjeh i moramo biti zadovoljni. Čestitamo prvacima, Neumarktu iz Italije, na odličnoj predstavi u finalu. Idemo doma dignute glave sretni i zadovoljni. Hvala igračima, treneru, sponzorima i svima koji su bili uz nas ovih nekoliko dana – rekao je Luka Bolanča, igrač Zaprešićana.

Hrvatsko kuglanje u Europskom kupu predstavljao je Mertojak, dosadašnji dvostruki pobjednik. Među 14 sudionika, ostvaren je priželjkivani plasman, polufinale i plasman u novu sezonu Lige prvaka. U polufinalnoj utakmici protiv TK Zalaegerszegi pretrpljen je nesretan poraz u gotovo dobivenoj poziciji. U utakmici za treće mjesto protiv Zelezarne Podbrezova gotovo identičan scenarij kao u polufinalu. Prvi blok nošen frenetičnim navijanjem dobiva Mertojak s 2:1 i 54 razlike u svoju korist. Totić ponovo fantastičan sa 698, Dimitrovski s 3:1 dobiva Vadovica, Pofuk u posljednjem hitcu propušta priliku za 2:2 u setovima protiv iskusnog Veselya. No nažalost drugi blok, Kovač, Matić i Grivičić ne ostvaruje ništa protiv itekako iskusnih slovačkih igrača Nemčeka, Bine i Hendriyca. Grivičić je daleko od igre koju je pružio u kvalifikacijama, mijenja ga Žubrinić, zajedno su na skromnih 542 i tu je priči kraj. Za sam vrh Europe treba imati šest podjednako dobrih igrača, to Mertojak sada nema za sam vrh, realan i odličan plasman u polufinale. Kontinuitet nastupa u završnicama je i dalje tu.

U NBC kupu, koji se igrao u Slavonskom Brodu, kuglač Zadra pobijedili su u finalu Hallbergmoos s 5:3, dok su kuglačice Istre u finalu bile bolje od Beča (5:3). Kuglačice Zagreba pobijedile su u susretu za treće mjesto mađarski Rákoshegyi s 5:3. Bodove za Zagreb osvojile su Ana Bacan Schneider, Anja Vicković i Maja Belošević. Drugu godinu zaredom kuglači Zadra pobjednici su NBC kupa, trećeg po jačini europskog natjecanja, koje je ovog tjedna u Slavonskom Brodu okupilo 43 momčadi. Igrači iz Mocira najprije su odlično odradili kvalifikacije i s prvog mjesta izborili polufinale, u kojem su sa 6:2 svladali mađarski sastav Investment Kozutasok.U toj kolekciji su Svjetski kup (1999.), Europa kup: (1998.), NBC kup: (2003., 2022., 2023.) te Kup Alpe Jadran (1997.). Prva tri mjesta na NBC kupu donose i plasman u Ligu prvaka, u čijem će ždrijebu Zadar kao pobjednik imati status nositelja.

