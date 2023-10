Trener Rudeša uoči Pampasa: Za nas nije dobro što je smijenjen trener Osijeka

Nogometaši Rudeša u 11. kolu HNL-a gostuju kod Osijeka. Dvoboj se igra u subotu od 16 sati na osječkoj Opus Areni.

Bit će to repriza utakmice 2. kola, igrane u Kranjčevićevoj, gdje je zagrebačka momčad imala vodstvo 3:0. Ali na kraju je doživjela poraz 3:4, nakon što je Mijo Caktaš u samoj završnici stigao do hat-tricka.

- Bila je to utakmica koja nije idealno završila za našu momčad. Kada vodiš 3:0, pa izgubiš utakmicu, sigurno dođe do psihološkog pada. Svi su dojma u klubu, pa tako i ja, da bi, da se u toj utakmici pobijedilo, sve otišlo u drugom smjeru. Sada je na nama da u drugom krugu pokušamo protiv Osijeka na Pampasu uzeti koji bod - rekao je trener Rudeša Toni Golem u najavi susreta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo je da trener Rudeša ističe da je smjena osječkog trenera Stjepana Tomasa otegnotna okolnost za Rudeš.

- Dat ćemo sve od sebe. Iako je otegotna okolnost što je smijenjen trener. Analizirali smo Osijek kroz zadnjih par utakmica što su igrali, došlo je do smjene trenera, došlo je do smjene sportskog direktora. To svakoj ekipi ipak daje jedan pozitivan impuls, barem na početku Svi se žele dokazivati novom treneru, iako u ovom trenutku još uvijek ne znamo tko će to biti. Pripremamo se za Osijek kao i za svaku drugu utakmicu. Gledamo detalje, gdje oni ne funkcioniraju baš najbolje. Pokušat ćemo to iskoristiti i ostvariti pozitivan rezultat.

- I protiv Dinama i protiv Rijeke bili su porazi, pa nemam što slaviti. Ali žao mi je što smo mi protiv Rijeke sami sebi, praktički, zabili dva gola. Naravno, znači nam taj gol iz neke psihološke perspektive. No, prije svega, moramo prestati primati golove. Pogotovo ako protivnik nema šansi - rekao je Golem, pa dodao:

- U redu, ako te protivnik nadigra i stvara puno prilika, ali mi smo Rijeku sami odveli do 0:1, potom i do 0:2, bez neke velike prilike. Mi smo u prvoj minuti imali ‘mrtvu’ priliku, golman je njihov obranio i ostavio ih u utakmici, koja je poslije po nas otišla u krivom smjeru

Za kraj je trener Rudeša komentirao kadrovsko stanje u momčadi.

- S kartonima nemamo problema, ali Šehić vuče ozljedu, ima rupturu mišića koja zahtijeva ipak nešto dužu pauzu. Lazarov je također osjetio leđa u utakmici s Dinamom te Oddei, koji je u fazi oporavka. Svi ostali su zdravi’, završio je trener Golem.