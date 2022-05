Trener Nexea uoči utakmice: Autsajderi smo, morat ćemo igrati iznad svojih mogućnosti

U drugom polufinalu igrat će poljska Wisla predvođena hrvatskim trojcem Lučin, Šušnja, Mihić i domaćin Benfica koja pak igra na srpski pogon Đorđić - Kukić. Prva utakmica igra se u 16 (Arenasport 2), a druga u 18 sati, obje u dvorani Altica u kojoj je reprezentacija Hrvatske 2003. godine osvojila naslov svjetskog prvaka. To je tada bilo veliko iznenađenje i ne bismo imali ništa protiv da se još jedno takvo iznenađenje ponovi pa da Nexe postane prvak.

Na putu i ozlijeđeni

- Neočekivano, ali zasluženo došli smo do Final Foura u najboljoj europskoj sezoni kluba iz Našica. Što se tiče polufinala, naravno da su Nijemci favoriti. S njima smo ove sezone igrali u skupini i oba puta smo izgubili. Dobro ih poznajemo, znamo sve njihove prednosti, ali i mane, kojih baš i nema puno. Nema prevelikih tajni i ako želimo nešto ozbiljnije napraviti, moramo igrati iznad svojih mogućnosti. Igra se 60 minuta, u sportu je sve moguće. Svjesni smo da smo autsajderi, ali dat ćemo sve od sebe - rekao je Branko Tamše, trener Nexea.

Zanimljivo je da ste na put poveli baš sve igrače, čak i one ozlijeđene koji sigurno neće igrati, poput Cara i Milete?

- To je nagrada za sve igrače, lijepa gesta i našeg predsjednika kluba Josipa Ergovića koji je odlučio na put povesti sve igrače. Kojih 16 igrača će danas biti u sastavu još ne znam. Neki imaju neke sitnije ozljede. Vjerujem da će Halil Jaganjac biti spreman. No, kad smo već kod Halila, drago mi je da smo neke utakmice protiv PPD-a Zagreba igrali bez njega i vidjeli smo da možemo. To nam je bitno za sljedeću sezonu kada Jaganjca neće biti - kaže Tamše.

Na putu do završnog turnira imali ste puno prepreka, krenuli ste čak od prvog pretkola. Koja vam je utakmica ili koji suparnik bio najteži na tom putu?

- Uh, bilo je puno prepreka. Primjerice, teške su bile obje utakmice protiv Silkeborga, obje s Gudmeom, pa gostovanje u Bitolju. Presudna je za ovu priču bila pobjeda u Francuskoj nad Aixom. Francuzi su trebali biti među prve dvije momčadi u skupini, a na kraju uopće nisu prošli skupinu. Ta pobjeda pokazala je da se možemo sa svima ravnopravno nositi - ustvrdio je Tamše te dodao:

- Osim Magdeburga, mi smo sve te momčadi pobjeđivali barem jednom. Gledajte, izbacili smo danski Gudme koji je bio jedan od favorita za osvajanje Europske lige. Moram posebno zahvaliti našim navijačima koji su nas zdušno bodrili na svim utakmicama, kako kod kuće tako i u gostima.

Od utakmice s PPD-om Zagrebom do Magdeburga bilo je malo dana, jeste li uopće stigli pripremiti momčad?

- Iskreno, nisam se još odmorio, a kamoli igrači. Nadam se da će igrači smoći još malo energije da odigraju dvije utakmice dobro u Lisabonu. Nastup na završnom turniru je dovoljna motivacija svakom igraču - kaže Tamše.

Kakva su vaša sjećanja na nekoliko posljednjih utakmica protiv zagrebaša? Izgubili ste četiri susreta zaredom, računajući i finale Hrvatskog kupa?

- Protiv zagrebaša nam je nedostajalo svega pomalo. Malo energije, malo snage, malo igrača, malo znanja i iskustva. Zagreb je zasluženo osvojio 30. naslov. Malo sam tužan jer smo se nakon Gudmea ispuhali i više nismo bili na nivou na kojem smo bili do tada. No, pokazali smo da možemo biti ravnopravan suparnik Zagrebu.

Kakav je pogled prema sljedećoj sezoni i kakva će biti situacija s momčadi?

- Odlazi nam nekoliko igrača, među kojima i Jaganjac. Postavili smo ove sezone letvicu jako visoko, barem što se tiče Europe. Nadam se da ćemo zahvaljujući ovim rezultatima u sljedećoj sezoni izravno igrati u skupini, a ne da moramo krenuti od prvog pretkola. Što se tiče dolazaka, potpisao je Račić, kružni napadač koji je ove sezone igrao u Aixu, a u klub se vraća Sršen koji je ove sezone igrao u Wetzlaru i kojeg sam već trenirao u Zagrebu. Većina igrača ostaje, tako da su svi više-manje upućeni u moj način rada. Jaganjca će biti teško nadomjestiti, ali se nadam da će Severec i Moslavac jako dobro pokrivati tu poziciju. Sada slijedi jedan malo dulji odmor, ali smo ga zaslužili - zaključio je Tamše.

Utrka strijelaca

Na oproštaju od našičkog dresa Halil Jaganjac pokušat će biti najbolji strijelac Europske lige ove sezone. Zasad je postigao 97 pogodaka, dva manje od Mohameda Sanada koji igra za Nimes, ali kojeg nema na završnom turniru. Od igrača koji jedini "prijeti" Jaganjcu u Lisabonu da mu uzme naslov najboljeg strijelca je Srbin Petar Đorđić (Benfica) koji je dosad postigao 90 pogodaka.