Dvorana u Našicama premala za sve koji žele gledati finale: Postoji strah od novih incidenata

Rukometaši Nexea i PPD Zagreba igrat će danas (17.30 sati, HRT 2), četvrtu međusobnu prvenstvenu utakmicu. Kad bismo računali i kup, bila bi to peta utakmica. Prvak Hrvatske postat će momčad koja prva osvoji šest bodova. Za sada plinari imaju četiri, a našički gromovi dva boda. Dakle, zagrebaši bi danas mogli do naslova ako pobijede na vrućem parketu.

Plinari bez navijača

Našičani će se pak potruditi da pobijede ili osvoje barem bod kako bi produljili seriju na lipanj. Ako se netko pita zašto na lipanj, odgovor je jednostavan. Našičani ne mogu igrati domaće prvenstvo sljedeći vikend jer su u Lisabonu, na završnom turniru Europske lige.

– Ovoga puta bit ćemo bez potpore naših navijača Bijelih lavova. Kako je radni dan, ljudi ne mogu izostati s posla. Da je utakmica kasnije, vjerojatno bi došli. Nema veze, idemo odigrati muški pa što bude. Ne bojimo se pritiska s tribina. U mojoj momčadi ima jako puno igrača koji su prošli i puno gora gostovanja – rekao je Ivica Obrvan, trener plinara.

Valjda neće doći do novih incidenata, poput onog iz 53. minute kada su na parketu bili svi igrači jedne i druge momčadi i sreća je da nije došlo do udaranja, već samo naguravanja.

– Upozorio sam svoje igrače da ne nasjedaju na provokacije i da ostanu mirni bez obzira na sve. Vjerujem da će se smiriti tenzije i s njihove strane – nada se Obrvan.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 21.05.2022., SD Tresnjevka, Kutija Sibica, Zagreb - Paket24 Premijer liga, liga za prvaka, treca utakmica zavrsnice prvenstva Hrvatske u rukometu, RK PPD Zagreb - RK Nexe Nasice. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Obranović može igrati bez obzira na to što je dobio plavi karton, može li igrati i Šipić?

– Dobra vijest je da Sandro može igrati jer nam je jako bitan u rotaciji što se tiče napada. Šipić je s nama i vjerujem da će moći zaigrati – zaključio je Obrvan.

Zagrebaši su tradicionalno doputovali u Slavoniju dan ranije. Prošli put kada su gostovali u Našicama bili su smješteni u Slavonskom Brodu, ovoga puta su u Osijeku.

U Našicama je glavno pitanje hoće li zaigrati Halil Jaganjac koji je propustio posljednju utakmicu zbog ozljede mišića.

– Još uvijek ne znam hoće li Halil moći danas igrati. Odlučit ću neposredno prije utakmice. Sigurno neće igrati ako ga imalo boli jer nisam trener koji će tjerati igrača da igra ako je poluspreman. Što se tiče Pribetića, on će sigurno igrati – rekao je Branko Tamše, trener Nexea.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 21.05.2022., SD Tresnjevka, Kutija Sibica, Zagreb - Paket24 Premijer liga, liga za prvaka, treca utakmica zavrsnice prvenstva Hrvatske u rukometu, RK PPD Zagreb - RK Nexe Nasice. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Kakva atmosfera čeka plinare?

– Da imamo dvoranu od 5000 mjesta, bila bi premala. Zanimanje za ovaj susret je ogromno, a u našu dvoranu stane tek 1800 gledatelja. Dakle, bit će puno onih koji će susret morati gledati na televiziji. Očekujem jednu dobru, čvrstu, neizvjesnu utakmicu. U posljednje tri utakmice uvjerili smo se koliko je PPD Zagreb jak. Na nama je da probamo napraviti sve kako bismo osvojili nova dva boda i kako bismo produžili neizvjesnost što se tiče prvaka Hrvatske. Atmosfera u svlačionici je dobra, svi jedva čekamo da počne utakmica. Vjerujem da će to biti praznik rukometa – dodao je Tamše.

Našičani 11 puta drugi

Valjda neće biti nekakvog incidenta?

– Vjerujem da neće. Ipak su igrači međusobno veliki prijatelji, neki igraju zajedno u reprezentaciji. Uostalom, nakon svake utakmice već nakon deset minuta zaborave sve što se događalo na utakmici – zaključio je Tamše.

Utakmicu će suditi Cindrić i Gonzurek i to će biti prvi put da ovaj sudački par sudi PPD Zagrebu i Nexeu. Riječ je o međunarodnim sucima koji sigurno imaju dosta iskustva. Gubica i Milošević nisu mogli suditi jer su jučer dijelili pravdu na derbiju poljske lige između Wisłe i Kielcea.

Zanimljivo je da su Našičani rekorderi po broju osvojenih drugih mjesta u prvenstvima Hrvatske. Do sada su 11 puta bili drugi, i to uzastopce od 2009. do danas. U vrijeme Stipe Gabrića Jamba rukometaši Metkovića bili su sedam puta drugi. Dva druga mjesta imaju Međimurje i Split, a po jednom su viceprvaci bili Medveščak, Karlovac, Zamet, Umag, Osijek i Zadar.

Inače, jučer je održan i ždrijeb polufinala Lige prvaka. Na završnom turniru u polufinalu će igrati Kiel (Duvnjak) – Barcelona (Cindrić) te Veszprém (Štrlek) – Kielce (Karačić).