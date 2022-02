Trener koji je otkrio Kovačića: Da bi vodio vatrene, Mateo mora biti malo drskiji

Chelsea danas (17.30) ima priliku izboriti finale Svjetskoga klupskog prvenstva. U današnjoj polufinalnoj utakmici odmjerit će snage s Al Hilalom iz Saudijske Arabije. Prođe li Chelsea tu prepreku, Mateo Kovačić imat će priliku osvojiti treći naslov prvaka u tom natjecanju. Podsjetimo, petorica Hrvata osvajala su dosad Svjetsko klupsko prvenstvo. To su: Dario Šimić (2007.), Luka Modrić (2014., 2016., 2017. i 2018.), Ivan Rakitić (2005.), Mario Mandžukić (2013.) i Mateo Kovačić (2016. i 2017.).

Igra u oba smjera

Od odlaska iz madridskog Reala prije tri godine u Chelsea, Mateo Kovačić igrao je značajnu ulogu pod vodstvom trojice trenera u najrazličitijim sustavima igre. U svim taktičkim varijantama i kompozicijama vidjeli su ga Maurizio Sarri, Frank Lampard i sada Thomas Tuchel. I svaki put bi se savršeno uklopio. Sjajan u držanju lopte, nevjerojatne radne etike, ne postoji ništa što neće odigrati vrhunski.

- Jednom sam slučajno prolazio pokraj pomoćnog stadiona. Vidio sam ga na jednoj utakmici klinaca. Odmah sam se raspitao za njega i otišao gledati jednu cijelu utakmicu. Tada je imao 16 godina i odmah sam tražio da trenira s prvom momčadi. Prošlo je samo sedam dana i odmah smo ga priključili. Vrlo brzo smo mu dali priliku u Kranjčevićevoj protiv Zagreba i na toj utakmici zabio je gol - prisjeća se Vahid Halilhodžić, nekoć i Dinamov trener, a danas izbornik Maroka.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION Chelsea's Mateo Kovacic rues a missed chance during the Emirates FA Cup fourth round match at Stamford Bridge, London. Picture date: Saturday February 5, 2022. Photo: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Dakako, riječ je o jednom od najraznovrsnijih veznih igrača u modernom nogometu. Jednako može obavljati ofenzivne i defenzivne zadaće. Današnji treneri najčešće bi kazali da "igra u oba smjera". Dojam je da je najučinkovitiji kada igra na lijevoj strani i ulazi u sredinu na svoju prirodnu, desnu nogu. Njegova agilnost, hitrina i imaginacija u igri čine ga toliko različitim od ostalih veznjaka. Jasno je zašto ga treneri u Chelseaju vole, donosi rješenje više, siguran je na lopti, a može napraviti "višak" u trenu i, trenerskim rječnikom kazano, izuzetno je "okomit", prodoran. Igrači takve kvalitete donose prednost u modernom nogometu. Nije čudno da smo mu namijenili ulogu našega glavnog veznjaka, na kojemu će se zasnivati naša igra kada Luka Modrić ode iz reprezentacije.

Foto: PAUL ELLIS/REUTERS Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland Soccer Football - Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - June 22, 2021 Croatia's Luka Modric celebrates scoring their second goal with Mateo Kovacic Pool via REUTERS/Paul Ellis PAUL ELLIS

Jasno je da Kovačić posljednjih sezona bitno poboljšava svoje izvedbe. Reklo bi se, u igračkom smislu, došao je do prave zrelosti. Baš smo se tim procesom bavili posljednjih nekoliko godina nestrpljivo iščekujući Kovačićevu izvedbu na najvišoj razini u reprezentaciji. Znajući da je za takvo što itekako sposoban.

Bilo mu je teško

- On je sporije sazrijevao i trebao je prije doći do ove razine. Odabirao je velike klubove, u kojima se teško nametnuti. Danas je jedan od najboljih europskih veznjaka. U reprezentaciji je imao teškoća. Malo je bio u sjeni Modrića, Brozovića ili Rakitića. Oni su bili u prednosti, posebice zbog iskustva, i nije mu bilo nimalo lako.

Može li u perspektivi biti igrač oko kojeg ćemo slagati igru reprezentacije kada ode Modrić?

- U toj priči važan je karakter. A nekad je važan i ego. Kovačić je sjajan momčadski tip igrača. No, mora sam prekoračiti psihološku barijeru da bi postao vođa koji će upravljati. Teško mi je kazati koliko će se on u tom svom karakteru promijeniti. Sam se mora nametnuti i pokazati i malo drskosti - zaključio je Halilhodžić.