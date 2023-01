Trener Hajduka posebno nahvalio igrača na kojeg nitko nije računao: 'Ponio nas je narod'

Ivan Leko krenuo je pobjedom na klupi Hajduka, tri boda dodao je splitski klub na konto u 18. kolu u sudaru protiv Šibenika. Iako su gosti zasluženo poveli na Poljudu, Hajduk je preokrenuo i preko Kalika i Livaje postavio konačnih 2:1. Pomogao je i VAR kod izjednačujućeg gola, provjeravala se pozicija Livaje i u pitanju su bili milimetri. Leko dilemu nije imao, pobjeda je po njegovom sudu zaslužena, iako je njegova momčad 'izuzetno loše otvorila utakmicu'.

- Ponijele su nas emocije, ponio nas je narod. Htjeli smo na brzinu nešto pokazati, kao da smo iz jedne akcije htjeli tri pogotka riješiti. Mene je to iznenadili jer to na treningu nismo vježbali. I zato smo bili kažnjeni. Primili smo gol, ali kasnije smo bili dobri. Šteta što ljudi nisu mogli doći, što su tribine dijelom bile zatvorene. Imali smo sreće danas, ali mi smo to zaslužili i nema ništa ljepše nego kad je te Bog tada pogleda i pomazi.... Pokazali smo karakter, dominirali smo. Kada previše želiš onda ti se to odbije o glavu. Lijepo je kada te poljubi sreća. To je jako bitno za daljnji rad. Ovo su pobjede koje ti pomažu da rasteš brže, kada patiš onda to tako ide. A mi moramo raditi, nismo m Barcelona, na nama je da patimo i radimo - rekao je Leko, koji nije mogao izbjeći komentar na igru mladog Dominika Prpića za kojeg se odlučio u postavi trojke u zadnjoj liniji obrane. 18-godišnjak je bio jedan od boljih igrača na terenu.

- Bio je odličan, miran i to je velika stvar zta momka od 18 godina. Dva tjedna smo zajedno i pokazao mi je koliko je dobar i koliko kako želi raditi.

Što je trener odgovorio o igri koju planira nadograditi u budućnosti, utrci za naslov i stanju u Dinamu, pogledajte u videu.