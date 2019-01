Tomićeva nepredvidljiva stila igranja svi se boje

Marin Čilić pamtit će prošlu godinu, između ostalog i po njezinu početku i kraju. U siječnju je igrao u finalu Australian Opena, a u studenome osvojio je s Hrvatskom Davisov kup.

Roger Federer prošle ga je godine svladao u finalu prvog Grand Slam turnira sezone. Nakon pet setova (6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 6:1) i nešto više od tri sata igre, veselio se švicarski tenisač.

Ove godine, bit će to drukčija priča. Svi govore o nadarenim mladim tenisačima poput Zvereva, Tsitsipasa... koji bi već sada mogli napraviti veliki teniski iskorak. No, do finala i velikih iskoraka trebaju tek doći.

Dosadno mu je i ne voli tenis

Čilića na tom putu, u prvom kolu Australian Opena, čeka Bernard Tomić (26). Australac hrvatskih korijena dobro je poznat teniskoj javnosti. Štoviše, jedan je od onih tenisača koje publika ili voli ili ne voli.

A nije posebno drag ni svojim suparnicima, prvenstveno zbog jedinstvenog stila igre.

Andy Murray i Nick Kyrgios jednom su njegov stil opisali kao neortodoksni. Možda su imali i pravo jer Tomić je sve samo nije ortodoksan. Najavljivali su ga kao budući svjetski broj jedan, a on je u jednom trenutku prokockao sve i sada je tek 85. tenisač na ATP ljestvici.

Igrao je dobro, pa nije igrao dobro, pa je odustajao, pa se vraćao... Prije nekoliko godina zbog poraza u Wimbledonu svojim je izjavama privlačio pozornost i šokirao javnost. Pokazatelj je to činjenice da nikada ne znate na čemu ste kada je Tomić u pitanju.

– Da budem potpuno iskren, bilo mi je dosadno na terenu. Ne znam zašto, ali tenis me više uopće ne motivira. Držim li trofej u rukama i igram dobro ili ispadnem u prvom ili četvrtom kolu Grand Slama, potpuno mi je svejedno – govorio je tada Tomić.

Često se hvalio i novcem koji je zaradio u tenisu, ali i informacijom da nikada ne daje sve od sebe, već da igra na 50 posto svojih mogućnosti i zarađuje. Sudjelovao je čak i u reality showu, ali je odustao nakon tri dana. Da, sve je to Bernard Tomić.

Bilo kako bilo, sada mu se, izgleda, ponovno igra. Australski turnir otvara s Čilićem, protiv kojega će igrati četvrti put u karijeri. Naš tenisač zasad vodi 2:1. Prvi meč igrali su upravo na Australian Openu, još 2010. godine, i tada je Čilić slavio. Posljednji dvoboj imali su na kanadskom Mastersu 2015. godine u Montrealu gdje je bolji bio Tomić.

Ćorić i Karlović u utorak

Čilić je trenutačno sedmi igrač na ATP ljestvici i u slučaju pobjede nad Tomićem, u 2. kolu igrao bi s pobjednikom dvoboja između Rusa Andreja Rubljova i Amerikanca Mackenzieja McDonalda.

Osim Čilića, na Australian Openu bit će i Ivo Karlović koji će u prvom kolu igrati u utorak protiv 21-godišnjeg Poljaka Huberta Hurkacza, 88. tenisača svijeta.

Bit će to njihov prvi dvoboj u glavnom ždrijebu, a jedini dosadašnji igrali su prošle godine u kvalifikacijama Mastersa u Cincinnatiju, a slavio je Poljak. Borna Ćorić će pak u turnir krenuti također u utorak, i to susretom protiv 34-godišnjeg Belgijca Stevea Darcisa. Njih dvojica još nisu igrala međusobno.

