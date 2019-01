Mladi poput Zvereva, Ćorića, Tsitsipasa...mogli bi zablistati ove godine

Dok se rukometaši probijaju kroz snijeg na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj, tenisači su se uputili na prvi Grand Slam turnir sezone u sunčanu Australiju. Ondje će biti naši tenisači Marin Čilić, Borna Ćorić i Ivo Karlović, a u ždrijebu bit će tenisačice Donna Vekić i Petra Martić.

Australian Open na rasporedu je od ponedjeljka, 14. siječnja, do nedjelje, 27. siječnja, a na Eurosportu najavio ga je legendarni John McEnroe.

Tenis ostaje na mladima

Era Federera, Nadala i Đokovića polako blijedi, neki novi klinci penju se na vrhove, a nasljednika je puno. Tu su Zverev, Tsitsipas, a opet mogao bi zabljesnuti i netko poput Čilića ili Del Potra.

– Za mene je Australian Open najnepredvidljiviji turnir jer ne znate, na primjer, kakvo je zdravlje igrača. Nadal je upitan, Murray i Wawrinka također. Onda pogledate ove nove momke, mislim da će se jedan od njih probiti – rekao je McEnroe i nastavio:

– Ne bi me iznenadilo da Đoković postigne kakvu veliku pobjedu, ali opet vjerujem u proboj mladih igrača. Kevin Anderson imao je dobar niz, Marin Čilić ima rezultate iza sebe, ali na mlađim igračima je da shvate da su bolji. Zverev je četvrti na ATP ljestvici, Hačanov 11., tu su i Tsitsipas i Ćorić, ima tu dosta mladih igrača koji su tako pozicionirani da mogu napraviti veliki proboj.

No, možda će se još neko vrijeme čekati na mlade... Broje li možda dane ili godine kada će velika trojka odstupiti pa da oni u miru mogu početi vjerovati u svoju igru i talent.

– Igra je postala više fizička, loptice idu brže, mladome momku to je teško izdržati. Treba razvijati svoje vještine, ali i tijelo. Čini se da je vrlo malo ljudi za to sposobno. Nekoliko njih izgleda kao da su blizu, ali mladima je teže nego ikada osvojiti Slam. Boris Becker imao je 17 godina, Mats Wilander također, Novak je imao 19 godina, a sad se to čini teže nego ikad. Ne bih rekao da je nemoguće, ali je teže. Ne mogu odabrati jednu osobu koja mi se najviše sviđa. Kada vidim Šapovalova kako se razvija, to mi se sviđa. Kad vidim Rubljova da pokazuje emocije, to mi se sviđa. Federer nije lud na terenu, ali ga je lijepo gledati, Nadal se jako trudi...

Na pitanje koga vidi kao pobjednika Australian Opena bilo mu je teško odgovoriti.

– To je prvi događaj sezone i teško je to pretpostaviti, vjerujem u mlade, ali najbolja trojka je tu, pa i Čilić i svi ostali. Prva trojica tenisača svijeta su nevjerojatno talentirana, oni su jedni od najboljih koji su dosad igrali. Očekivati da će drugi šetati terenom i igrati na njihovoj razini nije realno, ali moraju znati da su uz malo sreće sposobni za to.

Svi vole Serenu Williams

Kada se govori o turniru tenisačica, jednu izdvaja.

– Teško mi je ne izabrati Serenu Williams. Izgleda da je u dobroj formi. Postoji 15-ak tenisačica koje bi mogle pobijediti. Serena će imati veliku podršku u Australiji, a i ljudi je žele vidjeti jer ne znaju koliko će dugo još igrati. Iznimno je psihički jaka i može pobijediti i nakon duljeg izbivanja s terena, a takve su tenisačice jako rijetke.

