Tko može naslijediti Čačića? Bjelica, Kek i Bišćan bili bi idealna rješenja

Dinamov trener Ante Čačić nije na konferenciji za medije nakon još jednog šokantnog rezultata, ispadanja u polufinalu kupa od Šibenika podnio ostavku. No, loši rezultati u zadnje vrijeme sigurno će dovesti do toga da i u klubu počnu razimšljati o smjeni. Doduše, tko zna tko zapravo donosi tu odluku, je li to nova četveročlana Uprava ili predsjednik Mirko Barišić?

Ako se odluče za uručivanje 'pakračkog dekreta' Čačiću, moraju biti spremni na isplatu ugovor od milijun i pol eura bruto, moraju naći i nasljednika. To u ovom trenutku nije lako. Zna se davna želja (ali bilo je to vrijeme Zdravka Mamića) da dođe Matjaž Kek, no on je izbornik Slovenije, baratalo se s Igorom Bišćanom koji je izbornik U21 reprezentacije i pred sobom ima Euro, dugo je dobro kotirao Goran Tomić, kao i Sergej Jakirović, ali oni imaju nove poslodavce.

Tako se u fokus vraća Nenad Bjelica, trener koji je slobodan i koji je s Dinamom već napravio čudesne rezultate. Sad u Dinamu više nema Mamića s kojima se razišao i mogao bi prihvatiti poziv.

Uz to, Stjepan Tomas je slobodan, on u Hrvatskoj još nije vodio klub, ali je u Turskoj i slobodan je. A prije par dana je s novim članom Uprave Dinama Darijom Šimićem gledao potencijalno pojačanje za Dinamo, Slovenca Žana Vipotnika.

Ne bude li odmah prvog rješenje, ne treba čuditi ako netko od pomoćnika Ante Čačića dobije momčad u ruke (Ferenčina, Peternac) dok se ne nađe trajnije rješenje, trajno ionako u nogometu ne postoji.