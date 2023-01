Tko je najbolji: Mogu li Modrića u borbi za prestižnu nagradu srušiti Perišić, Gvardiol ili Livaković?

Godinu koja je iza nas nezaboravnom su nam opet učinili naši nogometaši. Hrvatska je na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Kataru osvojila broncu te tako dokazala da srebrna medalja iz Rusije nije bila samo slučajnost, već činjenica da su vatreni posljednjih četiri, pet godina u samom vrhu svjetskog nogometa. Među toliko odličnih pojedinaca u hrvatskom nogometu, Večernji list u svojem će tradicionalnom izboru “Nogometaš godine” izabrati najboljeg. A to ćemo učiniti uz pomoć bivših hrvatskih reprezentativaca.

Perišić nadmašio Šukera

Tko je favorit u ovogodišnjem, 51. izboru za nogometaša godine? Luka Modrić posljednjih je šest puta osvajao statuu nogometaša Stipe Sikirice, a favorit je da to učini i sedmi put u nizu, odnosno ukupno 11. put u karijeri. Prvi put nogometaš godine u izboru VL-a Luka je bio sada već davne 2007. godine, a zaista je nestvarno da je na jednakom, vrhunskom nivou već 15 godina. Protekle je godine, osim bronce na SP-u, osvojio i Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo, španjolski superkup te europski superkup. I pritom dokazao da je i dalje najbolji veznjak kraljevskog kluba unatoč tome što mu je već 37 godina. A bez obzira na te godine, Luka s jednakim žarom nastavlja igrati za reprezentaciju, predvodit će nas u kvalifikacijama za Euro, ali i u završnici Lige nacija u lipnju, gdje Hrvatska želi osvojiti svoj prvi trofej u povijesti.

Najveća konkurencija ove će mu godine sigurno biti Ivan Perišić i Joško Gvardiol. Perišić je i nakon transfera iz Intera u Tottenham potvrdio da je ponajbolji igrač na svojoj poziciji u svijetu, a u Kataru je postao i najbolji hrvatski strijelac na velikim natjecanjima, prestigavši Davora Šukera.

Velikani stoje u redu

A Svjetsko prvenstvo u Kataru pokazalo nam je da imamo vjerojatno već sada najboljeg stopera na svijetu. I ne samo to, već i najskupljeg prema uglednom transfermarktu. Da ga dovedu u svoje redove, već se bore Real Madrid, Chelsea, Manchester City i ostali velikani, a mi smo u 20-godišnjem Zagrepčaninu dobili braniča koji će dominirati još 10-15 godina.

Sigurno će puno glasova Večernjakova žirija dobiti i Dominik Livaković, koji je ove godine bio sjajan u Ligi prvaka, a onda i briljantan na Svjetskom prvenstvu, a jako visokom plasmanu imaju se pravo nadati i Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Marko Livaja... Pratite nas idućih dana, a 14. siječnja proglasit ćemo pobjednika.

