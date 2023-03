Tko je Hrvat koji je osuđen za dopinšku aferu? Htio ga Napoli i bio je među najvećim talentima svijeta

Mladi hrvatski nogometaš Mario Vušković (21) proživljava najteže dane svoje karijere. Odbio je nagodbu suda njemačkog nogometnog saveza u Frankfurtu nakon što je prošle godine optužen za navodni doping, pa dobio suspenziju od čak dvije godine neigranja na profesionalnoj razini. U središte dopinške afere došao je 15. studenoga prošle godine i od tada traje njegova agonija koja će završiti u studenome 2024. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je zapravo izgledala karijera mladog Hrvata do sada? Prve nogometne korake napravio je u RNK Splitu, nekadašnjem prvoligašu, pa prešao u Hajduk 2016. godine. Iako je isprva bio defenzivni vezni, u mlađim kategorijama prebačen je na stopera, poziciju koju igra i danas. I prije nego što je dogurao do prve momčadi na Poljudu, britanski Guardian u listopadu 2018. uvrstio ga je u svoj Next Generation – popis najvećih talenata u svijetu nogometa.

U bijelom je dresu službeni debi upisao u kolovozu 2019. u pobjedi nad Goricom (3:0). U prvih 11 ustalio se kod Igora Tudora, a premijerni pogodak zabio je u lipnju 2020. u porazu protiv Varaždina (3:2). Istodobno je nastupao u različitim mladim kategorijama hrvatske reprezentacije pa ubrzo nakon prvog gola debitirao i za U-21 vatrene.

Krajem iste godine pojavila se informacija da ga u svoje redove želi dovesti Napoli, no predsjednik kluba Lukša Jakobušić odlučio ga je zadržati, istaknuvši kako je riječ o projektu kluba. Na kraju je u ljeto 2021. potpisao za HSV. Prvo je stigao na posudbu, a kasnije su ga Nijemci otkupili za tri milijuna eura.

Prema Transfermarktu do danas je za HSV odigrao 37 službenih utakmica i zabio tri gola, uz dvije asistencije. Isti portal vrijednost mu procjenjuje na pet milijuna eura. Za hrvatsku U-21 reprezentaciju do danas je odigrao 15 utakmica i postigao dva zgoditka.