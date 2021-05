Tko će do naslova? Jedni ganjaju 66. trofej, a drugi prekid suše od 2008. godine

Hoće li u finalu ovogodišnjeg doigravanja za hrvatskog vaterpolskog prvaka Jug doći do 66. klupskog trofeja u povijesti ili će Mladost napokon prekinuti sušu kad je riječ o naslovima prvaka (od 2008.) i u svoju trofejnu dvoranu na Savi smjestiti jubilarni 50. pehar? Odgovor na to pitanje mogli bismo dobiti večeras nakon što doznamo pobjednika četvrte finalne utakmice (ako Jug koji vodi s 2-1 u pobjedama bude bolji) ili ćemo na njega pričekati do majstorice koja se igra u Dubrovniku 26. svibnja.

Uglavnom, dobro je večeras od 18 sati naći se ispred malih ekrana (HTV 2) i popratiti jedno od najuzbudljivijih vaterpolskih nadmetanja kod nas i u svijetu.

Moraju ostati agresivni

Gospari su, podsjetimo, poveli s 2:0 u pobjedama i u svom Gružu bili na prvoj meč-lopti, ali onda su ih žapci u srijedu iznenadili, pobijedili s 12:10 i odgodili promociju prvaka.

– U trećoj smo utakmici sigurno bili puno agresivniji, naš pobjednički mentalitet je došao do izražaja. Jako je bitno da takvi budemo i u četvrtoj utakmici – kaže sidraš Josip Vrlić, jedna od prvih violina u ponovno raspjevanom Bajićevu orkestru žabaca.

Ali zbog čega je Mladost bila tako blijeda u prve dvije, a potom se razgoropadila u trećoj utakmici?

– U prve dvije utakmice to nismo bili pravi mi. Naprosto se tako dogodilo. Primili smo puno nesretnih pogodaka, a onda nam je to poljuljalo samopouzdanje. I u trećoj utakmici primili smo nekoliko lakih golova, ali nismo popuštali, odigrali smo maksimalno borbeno i usredotočeno do kraja – objašnjava Vrlić kojega očito u sljedećoj sezoni nećemo gledati na Savi (prelazi u Radnički iz Kragujevca), ali to je već neka druga priča.

Nego što možemo očekivati u četvrtoj utakmici?

– Zadržat ćemo isti pristup kao i u Dubrovniku i ja se nadam našoj novoj pobjedi i majstorici u Gružu – zaključio je Vrlić.

Slijedi završni turnir LP-a

Jasno, Jugu je u interesu da se finalni niz što prije okonča, već u Zagrebu, kako bi igrači imali malo više vremena za pripremu uoči završnog turnira Lige prvaka koji će se od 3. do 5. lipnja održati u Beogradu. No ljubiteljima vaterpola dobro bi došla serija od pet utakmica koja bi kulminirala majstoricom u Dubrovniku.

Posebice ako će se igrati onako kvalitetno kao u trećoj utakmici. Izbornik Ivica Tucak, koji je izbliza pratio sve tri utakmice, ima pak svoju računicu.

– Meni je sasvim razumljivo da je Jug želio okončati seriju, osvojiti naslov već nakon tri utakmice i to je logično. No meni kao izborniku je drago da nam igrači, tako i reprezentativci, ipak imaju malo više ovako jakih utakmica, s takvim nabojem i intenzitetom. Uvijek je to bolje od suhoparnih treninga – kaže Tucak.

Vidjet ćemo večeras, a četvrta je utakmica također povjerena talijansko-hrvatskom arbitarskom paru, sudit će je Talijan Alessandro Severo i naš Šibenčanin Dragan Štampalija.