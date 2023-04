Tin Srbić prošao u finale: Išao sam odraditi rutinerski

Tin Srbić izborio je nastup u finalu Europskog prvenstva u gimanstici u Antalyji, aktualni srebrni olimpijac, bivši prvak i doprvak svijeta te dvostruki europski doprvak na preči rutinski je odradio kvalifikacije i tako ušao u svoje treće europsko finale koji ga čeka ga u nedjelju od 14 sati.

Srbić je ovime našoj gimnastici donio 34. europsko finale od osnutka Hrvatske. Dosada su naši predstavnici osvojili devet medalja - zlato (Možnik), sedam srebrnih medalja i jednu broncu.

Srbić je kvalifikacije završio s trećom ocjenom, 13.966 (start 5.5), a bolji su bili samo Talijan Carlo Macchini (14.233) i Ukrajinac Ilja Kovtun (14.000).

"Odradio sam svoju vježbu jako dobro. Početna ocjena je bila 5.5, nešto slabiji start sam išao odraditi rutinerski i uđem u finale. Dobio sam ocjenu 13.966 što je bilo dovoljno. Ušao sam u europsko finale nakon dva EP-a na kojima nisam uspio. Jako sam sretan. Nakon svih problema koje sam imao, vratili smo se. Ništa, idemo trenirati nekoliko dana, do nedjelje pojačati vježbu na start 5.9, s novim elementom Kolman. Odlično se osjećam, danas kroz vježbu sve je bilo savršeno, imao sam jako puno snage na kraju, čak bih se usudio reći i previše. Idemo 5.9 u finalu i napasti medalje", jasno je poručio Srbić.

Aurel Benović, europski doprvak na parteru iz 2020. godine, nije uspio priključiti se Srbiću iako je za imao spremnu vježbu za finale. Zbog niza pogrešaka zauzeo je 41. mjesto s ocjenom 13.433 (start 6.2), dok je na preskoku bio 20. s ocjenom 13.466 (skokovi 5.6 i 5.2).

"Iskreno, ne znam bi li se smijao ili plakao. Preskok je jedina svijetla točka. Odlučio sam prvi skok ići na sve ili ništa, start 5.6. Iako sam ga pao, prvi put sam ga probao na velikom natjecanju. A parter... Čak me malo i sram. Treninzi su do kvalifikacija bili odrađeni jako dobro, bio sam u jako dobroj formi. Danas kad je došao trenutak da trebam napraviti vježbu na natjecanju, iskreno ne znam što se dogodilo. Već na prvoj dijagonali napravio sam veliki iskorak nazad i tu mi je malo čak pala želja za dalje. Pokušao sam se ponovno nabrijati i odraditi vježbu do kraja, ali bilo je tu puno grešaka. Da je bio još koji skok ukopan, možda bih i ušao u finale, ali opet je to mogao sam, ali nisam uspio. Ništa, okrećem se ostatku sezone", kazao je Benović.

Filip Ude, srebrni olimpijac, bivši viceprvak svijeta i dvostruki srebrni s EP-a, koji je u Antalyju došao s jakom prehladom, zauzeo je 24. mjesto s ocjenom 13.366 (5.7) među 131 vježbačem na konju s hvataljkama.

"Uvijek je teško kad ne uđeš u finale, ali ne mogu si ništa predbaciti. Nemam dovoljan broj odrađenih vježbi niti treninga, posebice posljednjih tjedan dana koji su ključni za ovako veliko natjecanje. Ne tražim alibije, jednostavno, trebao sam napraviti tu vježbu. Žao mi je, imao sam snage. Ali, dogodila mi se tehnička greška. Ruka mi je klecnula, prerano sam krenuo i jednostavno, kad pomisliš da si već napravio element - slijedi kazna. Jer, nikad nije gotovo sve dok ga doista ne napraviš. Tako se i meni dogodilo. Ne znam zašto sam se požurio. Valjda sam se pribojavao da mi neće biti dovoljno snage pa sam htio nešto brže napraviti. A na konju ne ide brže. Moram pogoditi ritam. Na žalost sve ostalo je bilo super, ali taj pad... Da nisam pao, sigurno bih bio u finalu. Ima još nade za mene, čisto radim, vrijedim još i dok god se budem tako osjećao, bavit ću se ovime", prokomentirao je Ude.

Mateo Žugec je na konju s hvataljkama bio 92. sa 11.800 (5.5), a Jakov Vlahek 94. sa 11.733 (5.7).

"Pao sam na elementu 'Wu Guonian', ali nisam trenutno strog prema sebi, išao sam svoju najtežu vježbu u karijeri do sada. Odradio sam novi element koji smo dodali u vježbu, ali to me dosta psihički istrošilo i dogodio se pad na drugom elementu koji mi je konstantan cijelo vrijeme, ali ponestalo je snage. Da sam odradio ono što inače znam, mislim da bih bio u finalu. Imam velikih problema trenutno s leđima, na predzadnjem elementu su mi ruke potpuno nestale, osjetio sam ozljedu", objasnio je Žugec.

"Nisam zadovoljan s izvedbom. Krenuo sam u redu, prvi i drugi element sitna greška što sam zamaskirao i uspio se izvući, ali na trećem sam napravio veliku vježbu gdje sam puno energije potrošio da ostanem na konju i to se vidjelo u ostatku moje izvedbe. Krenulo je kao domino, sve lošije i lošije. Na kraju sam i lakši saskok napravio zbog manjka energije. Kad bih morao navesti jednu pozitivnu stvar onda je to što sam bar došao od početka do kraja. Kako god da jesam. Bar nisam pao", rekao je Vlahek.

Marko Jovičić na svom prvom seniorskom EP-u završio je kao 98. na parteru s ocjenom 12.433 (start 5.1).

"Možda će čudno zvučati, ali na prvoj dijagonali dogodila se greška i iskočilo mi je koljeno. Ružno je izgledalo, ali pod adrenalinom sam odlučio da idem dalje. Nisam odradio planiranu početnu ocjenu, ali sve ove dane nisam bio u svom elementu, bile su razne sumnje, glava i tijelo nisu mi bili koordinirani, ali s trenerom sam se dogovorio da idem hrabro, na nož i zbog toga sam presretan. Na sreću i koljeno je OK, nije se ništa strašno dogodilo", izjavio je Jovičić.

U srijedu su u Antalyji na rasporedu ženske kvalifikacije, a u drugoj skupini s višebojem nastupaju Christina Zwicker, Sara Šulekić i Nika Kukuljan Frleta, Antea Ercegović na preskoku i parteru te Tina Zelčić na gredi.