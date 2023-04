Hrvatski gimnastičari spremni očekuju nastup na EP i napad na nove medalje

Šesteročlana hrvatska muška gimnastička reprezentacija spremna je za nastup u kvalifikacijama Europskog prvenstva u Antalyji u utorak. Na nedjeljnom podij treningu oduševili su Tin Srbić na preči i Aurel Benović na parteru, a iz hrvatskog tima na ovom EP u lov na finale u utorak će jaki trojac na konju s hvataljkama Filip Ude, Mateo Žugec i Jakov Vlahek, Marko Jovičić na parteru te Benović i na preskoku.

Hrvatska je od osnutka države do danas upisala 33 muška europska finala i pritom osvojila devet medalja - zlato (Možnik), sedam srebrnih medalja (dvije Ude, dvije Srbić, jednu Seligman, jednu Možnik, jednu Benović) i jednu broncu (Seligman).

"Jako dobro sam odradio podij trening. Imaš samo 12 minuta da isprobaš spravu što je možda dva, tri penjanja na spravu. Ja sam već u drugom penjanju išao svoju težu vježbu, start 5.9 i odradio jako dobro. Suci i svi ostali su rekli da je to bilo za finale, ali ja ću ipak u kvalifikacijama ići start 5.5, bez elementa Kolman. Znam i vjerujem da sam dovoljno dobar i da je to dosta za finale. Ne osjećam se najbolje, malo sam prehlađen, a na spravi sam izgledao kao da se osjećam najbolje, što je najbitnije. Spreman sam za borbu za finale. S obzirom koliko sam uložio truda i rada nakon olimpijskog srebra da uhvatim ovaj novi ciklus i nova pravila, borio sam se sa svim i svačim, bez obzira na to vjerujem da sam dovoljno dobar da uhvatim jednom to europsko zlato. To kreće ovdje s Antalyjom pa ćemo vidjeti do kraja karijere hoće li biti i koliko će ih biti. Dovoljno sam dobar i dovoljno vrijedim. Mislim da se vratio stari Tin", poručio je Tin Srbić, bivši dvostruki viceprvak Europe na preči (2019. i 2020.).

24.10.2022.,Zagreb, SC Lucko, hrvatski gimnasticar, Tin Srbic prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Liverpool, odradio trening te dao izjavu za medije. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL

Sjajno spreman u Antalyju je došao i Aurel Benović, još jedan viceprvak iz 2020. upravo u Turskoj. Jedini naš predstavnik koji će nastupiti na dvije sprave, na preskoku i parteru.

"Krećem s preskokom. Probijam led u našoj reprezentaciji. Na podij treningu odradio sam dva skoka sa startom 5.2, nije baš onako kako sam planirao, jer jedan je trebao biti 5.6, ali zadovoljan sam. Parter je zato bio napravljen kao na treninzima doma u Osijeku. Kad bih to ponovio u utorak, bilo bi sigurno finale. Iz Turske već imam jednu medalju, srebro s EP-a u Mersinu, nadam se to ponoviti ili čak biti prvak Europe. Dat ću sve od sebe da to ostvarim", izjavio je Benović.

Filip Ude, najiskusniji član naše reprezentacije, čovjek koji je u karijeri osvojio sve velike gimnastičke medalje, unatoč jakoj virozi s kojom je došao u Tursku, nije odustao od nastupa.

"Sretan sam što sam uopće ovdje. Još sam na antibioticima, ali svaki dan je sve bolje. Hoću li se do utorka stići oporaviti, nisam siguran. Na podij treningu nisam išao vježbu nego samo malo osjetio spravu kako se ne bih još dodatno istrošio. Nisam siguran koliko u gimnastici možeš nastupiti na iskustvo, ali nije nemoguće odraditi na neki poseban adrenalin. Nadam se da ću do kvalifikacija biti bolje i da će se ipak sve posložiti", kazao je Ude.

24.10.2022., Osijek - Aurel Benovic i njegov trener Vladimir Madjarevic odrzali su pres konferenciju povodom odlaska na svjetsko prvenstvo u Liverpool. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Uz Udea Hrvatska ima još dva vrlo konkurentna konjaša.

"Ovo je moje drugo seniorsko EP. Podij sam odradio solidno, nisam pao, došao sam do kraja, ali malo sam izgubio snage na saskoku. Što je normalno s obzirom da imam dosta problema s povredama ručnih zglobova i leđima. Borim se već tjedan dana s time. Nadam se čim boljem nastupu i ulasku u finale", poželio je Varaždinac Mateo Žugec.

"Na podij treningu sam napravio vježbu sa startom 6.1, a to je vježba koju planiram ići i u kvalifikacijama. Samo se nadam da će izvedba biti još bolja", rekao je Jakov Vlahek.

Premijeru na EP-u imati će riječki parteraš Marko Jovičić.

"Imao sam većih očekivanja od podij treninga, nisam toliko zadovoljan, ali zato i postoji podij trening da sve to isprobamo. Ovo je moje prvo EP i htio bih s njega otići zadovoljan, napraviti sve kako treba. Drago mi je da sam dio ove ekipe i dio ovog natjecanja", najavio je svoj nastup Jovičić.

Hrvatsku je ždrijeb stavio u posljednju, treću kvalifikacijsku skupinu, od 17 sati po hrvatskom vremenu.