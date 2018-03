Tihana je najbolja: Odluka je pala jer mi se pištolj počeo tresti u ruci

Završila je Prva liga za kuglačice, a nove prvakinje postale su igračice Mlake iz Rijeke. Najbolja je igračica lige Tihana Čavlović (24), igračica Zagreba koja je završila sezonu s prosjekom od 586,18 srušenih čunjeva. U zadnjoj utakmici protiv Rijeke u gostima njezin Zagreb pobijedio je sa 6:2, a Tihana je srušila 602 čunja, taman koliko je trebalo da po prosjeku prestigne do tada vodeću igračicu lige Natašu Ravnić Gašparini.

I dečko je kuglač

– Trenutačno živim u Splitu i radim kao medicinska sestra. Obilazim starije osobe jer sam dio ekipe za njegu u kući. Dnevno obiđem od 13 do 15 ljudi i moram priznati da se i te kako nahodam. Popodne odradim trening, najčešće sama. Naime, igram za Zagreb i sa suigračicama se vidim samo vikendom na utakmicama. Zašto živim u Splitu? Ne samo zbog posla. Moj dečko Alen Kujundžić igra za splitski Mertojak pa zajedno živimo na moru – istaknula je Tihana.

Sezona je trebala malo drukčije završiti?

– Da, cilj bio da klub bude među prva tri sastava u ligi. No, u međuvremenu su nas neke igračice napustile, otišle su igrati u Njemačku, pa smo bili oslabljeni. Što se mene tiče, moram reći da sam zadovoljna. Imam srebro s pojedinačnog prvenstva Hrvatske, a uskoro me očekuje prvenstvo Hrvatske u disciplini sprint – istaknula je Tihana koja je i nezamjenjiva u hrvatskoj reprezentaciji.

– Na zadnja dva ekipna Svjetska prvenstva bile smo druge. Ovog ljeta čeka me nastup na pojedinačnom Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. Bio bi red da konačno osvojim i poneko zlato – rekla je Tihana.

Učila od Štefice Krištof

U djetinjstvu se bavila streljaštvom, atletikom, modernim plesom, a ljubav prema kuglanju usadio joj je djed koji se rekreativno bavio tim sportom.

– Djed me često vodio sa sobom u kuglanu i taj mi se sport nekako svidio odmah. S obzirom na to da sam stanovala u Kustošiji, blizu kuglane, nije mi bio problem odlaziti na treninge. Jedno sam vrijeme usporedo trenirala kuglanje i streljaštvo. No, nakon treninga kuglanja toliko me znala boljeti ruka da mi se pištolj tresao. Na kraju sam odustala od streljaštva i nije mi žao – rekla je Tihana koja se ozbiljno bavi kuglanjem već 15 godina.

Prve kuglačke korake napravila je u Tekstilcu, a trenerica joj je bila Štefica Krištof, proslavljena hrvatska igračica i reprezentativka. Štefica je dvaput bila svjetska rekorderka (1980. i 1984.), a na svjetskim prvenstvima osvojila je ukupno 14 medalja. Dvaput je bila proglašena za najbolju sportašicu Hrvatske. Jedno vrijeme trener joj je bio i Damir Fučkar, također proslavljeni igrač i bivši reprezentativac Hrvatske.

Ove sezone nije brojila koliko je puta rušila više od 600 čunjeva po utakmici. No, više od 600 čunjeva rušila je i prije četiri godine, kao juniorka.

– Zaista ne brojim koliko sam puta srušila više od 600 čunjeva. Mislim da ih srušim gotovo u svakoj utakmici – uz smiješak će Tihana.

Kažu da imate poseban stil?

– Da, sličan je bowlingu, kugla mi malo vijuga. Bolje mi ide čišćenje nego u pune.

Od kuglanja se ne može zaraditi velik novac. Može ako igraš, primjerice, u Njemačkoj u kojoj svaka kuglačica ima plaću i dodatne bonuse.

– Kod nas su zarade zaista male tako da, ako netko kaže da može živjeti od igranja, to sigurno nije točno – istaknula je Tihana, koja u svojim vitrinama ima velik broj medalja još od vremena dok je bila juniorka te kasnije mlađa seniorka.