Talentirana Hrvatica želi u formulu, ali ima problem koji stvaraju muškarci...

Stefani Mogorović tek će za nekoliko dana napuniti 18 godina, a već je debitirala na automobilističkim utrkama. Tako je u svom prvom nastupu na kružnoj stazi osvojila četvrto mjesto. Još je bolji rezultat ostvarila u kartingu – bila je šesta na Svjetskom prvenstvu.

– Malo je djevojaka u Hrvatskoj koje se bave automobilizmom. Možda dvije-tri uz mene. Kako je moj tata bio vozač, već me kao malu pripremao za utrke. Mislim da sam prvi karting dobila kad sam imala samo tri godine – govori Stefani koja se rodila i živi u Pazinu.

Imam svoj automobil

Dobro, svi velikani formule 1 prvo su vozili karting?

– Da, to je put kako se postaje vrhunski vozač. Naravno da bih voljela jednom voziti formulu. Ali ženama je zasad dozvoljeno voziti samo formulu 3. No tek sam na početku, prvo moram odraditi kružne staze, a onda jednog dana želim voziti relije – kaže Stefani.

Sigurno ste velika obožavateljica formule 1?

– Naravno. Navijam za Landa Norrisa koji vozi za McLaren – istaknula je.

Natječete se u Renault Cliju?

– Da, to je moj vlastiti automobil. Bolje je imati za utrke svoj auto nego da ga moram unajmljivati. Istina je da sve to košta, posebno gume koje se jako često mijenjaju, ali nekako uspijevam zatvoriti financijsku konstrukciju, odnosno tata se o tome brine. Mama ne ide na utrke, ona to ne može izdržati gledati i zanima je samo rezultat na kraju – rekla je Stefani.

Gdje trenirate?

– U Hrvatskoj postoji samo jedna kružna staza, ona na Grobniku. Odlazim na treninge u Mađarsku, Sloveniju, Austriju. Uglavnom se utrke voze na stazama na kojima se vozi formula 1 – istaknula je naša sugovornica.

Idete u treći razred srednje škole u Pazinu. Kako prijatelji gledaju na to da tako mladi vozite automobilističke utrke?

– Uglavnom me podržavaju. Jedva čekam napuniti 18 godina, položiti vozački ispit i onda malo provozati prijatelje. Nadam se da će se usuditi sjesti sa mnom u automobil, ha-ha – nasmijala se Stefani.

Stefani je službeno najmlađi vozač ove sezone u muškoj i ženskoj konkurenciji. Članica je kluba Istra Racing Team Pazin. Na kružne utrke prešla je nakon višegodišnjih nastupa u kartingu, a natjecat će se vozilom Clio 2.0 Cup III. Inače, Stefani je 2019. predstavljala Hrvatsku na svojevrsnoj olimpijadi autosporta u Rimu – FIA Motorsport Games. Prema pravilima, nacionalni tim trebali su činiti vozač i vozačica u dobi od 14 do 16 godina.

Sandro se negdje “izgubio”

– Bila sam u paru sa Sandrom Ivanjkom. Nakon što smo bili šesti na svojevrsnom svjetskom prvenstvu u kartingu, više ga nikad poslije nisam vidjela. Čak nismo uspjeli razmijeniti ni brojeve telefona. Dobro, bili smo tada još mladi. Pokušala sam ga pronaći preko Facebooka, ali očigledno nema profil – istaknula je Stefani koja je na kvalifikacijama za hrvatski nacionalni tim, u Karting centru Špansko, bila jedina vozačica.

Tko zna, možda se ove ili neke druge godine sa Sandrom susretne na kružnoj stazi, u pravim automobilima.

– Ne znam je li on uopće ostao u automobilizmu – napominje Stefani koja će se ove godine okušati i na izboru Miss sporta Hrvatske, 8. srpnja u zagrebačkom kazalištu Kerempuh.