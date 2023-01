'Talente u HNL-u ne smijemo prodavati! Mogu rasti i u Hrvatskoj, ukidanje drugih ekipa je greška'

Na našem ligaškom horizontu i ove sezone stasaju neke nove mlade nade. Zadnjih tjedana dosta se pričalo o Osijekovim talentima Dominiku Babiću i Filipu Živkoviću.

Zašto se o njima priča kao o vrhunskim potencijalima?

- Već dulje vrijeme znamo sve o njihovim kvalitetama. Iznimno su karakterni i talentirani, moderan profil igrača. Babić je krilni napadač, a Živković je ofenzivni vezni. U seniorima Osijeka dobio je priliku u špici, iako je u školi nogometa igrao na poziciji osmice. Babić još nije debitirao u službenoj utakmici, samo na pripremama u Istri. Babić je iznimno brz, s dobrim osjećajem za gol, dobar je i situacijama jedan na jedan i miran u završnici. Žikvović je sjajan veznjak jako dobrog razumijevanja igre, igra lijevom nogom, dobar je u tehničkom smislu, sjajan pregled igre ima kao i završnicu. Naravno, obojica imaju iznimnu radnu etiku - počeo je Danijel Jumić, šef Osijekove škole nogometa.

Foto: STR-3725/HALOPIX

Što je za te mlade igrače sada najvažnije?

- Najvažnije je da igraju i da podražaj bude pravi. Nije narealnije da će odmah bljesnuti u seniorskom nogometu. Tu je jako važna adaptacija. Treniranje s prvom momčadi jako će im dobro doći, kao i svaka minuta koj dobio u seniorskom nogometu.

Psiholološki pristup bit će iznimno važan?

- To je najvažnija stvar. U našoj školi nogometa jako pazimo na takve stvari, mora biti optimalna komunikacija s tim mladim igračima. Želimo im skrenuti pozornost da budu svjesni svog talenta, ali i ukazati na to da se sve postiže radom, ulaganjem u sebe. Važno je da ostanu skromni, a mi u školi moramo ih pripremiti za takve situacije prije nego dođu u prvu momčad. Važno je da se znaju nositi s pritiskom svih vrsta ali i oscilacijama u izvedbi.

Jumić je godinu i pol dana u Osijeku.

- Prioritet mi je bio da svi najtalentiraniji igrači ostanu u klubu, o tome razmišlja svaki šef škole. To je danas jako veliki izazov. Mi smo u tome uspjeli. U našoj školi ima jako puno talentiranih igrača. Danas su mladi igrači na meti klubova i neki rade na tome da što ranije prodaju igrače. A da bismo ih zadržali u našim sustavima, ključna je kvaliteta u radu i jamstvo sazrijevanja u našoj školi.

15.05.2021..,Pula -Stadion Aldo Drosina, 35. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Istra 1961 - Slaven Belupo.Danijel JumicrPhoto: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Koliko je teško odoljeti financijskim ponudama moćnijih klubova?

- Nije lako. Veliki klubovi ulažu veliki novac u mlade igrače. Jako je važno da se klubovi na vrijeme zaštite ugovorima i da oni odlučuju o prodaji. Za svakog mladog igrača bolja je opcija da se najprije razvija u Hrvatskoj. Nužno je određeno iskustvo koje može steći kroz HNL. Nisam pristalica preskakanja stepenica. Naše nogometne škole jako dobro rade. Treba biti strpljiv s transferima u inozemstvo.

Što je ultimativan cilj Osijekove nogometne škole?

- Proizvesti igrača za prvu momčad u što kraćem periodu. Na dobrom smo putu. Rezultat je manje važna kategorija u školi nogometa. Nije nevažan, no važnije je godišnje proizvesti jednog ili dvojicu igrača za prvu momčad. Rezultati se brzo zaborave, a tržištu morate odgovoriti s brojem igrača u prvoj momčadi ili količinom transfera. Ako je, primjerice, kadet spreman igrati za seniorsku momčad, a vi prednost date rezultatu u kadetima, to je pogrešno. To su najčešće pogreške naših škola. Igrače treba staviti izvan komforne zone kako bi napredovali iz dana u dan.

Hajdukova struka puno očekuje od svojih iznimnih talenata kao što su Dominik Prpić ili Luka Vušković.

- Poznajem ih jako dobro. Riječ je o iznimnim talentima. Drago mi je da imaju priliku igrati seniorski nogomet - kaže Jumić.

Stalno pričamo o neizvjesnoj nogometnoj budućnosti, a nevjerojatno je kako se talenti samo pojavljuju.

- Hvala Bogu da je tako. Imamo slatke brige zbog tog našeg talenta u svim regijama. Veliki je teret na struci, moramo imati jasnu viziju za mlade igrače.

Često se priča o nogometnoj razvojnoj strategiji koja bi povezivala rad u klubovima i reprezentaciji...

- I kod nas tu ima prostora. Takav koncept morao bi biti prilagođen našim standardima, mentalitetu, podneblju... Bio sam voditelj škole u Istri. Dosta je sličnosti s Osijekom, no opet sam se morao prilagođavati drugačijoj kvaliteti i podneblju, mogućnostima i kvaliteti treninga. Ideja i cilj moraju biti realni i ostvarivi. Mora postojati jasna organizacija jer je škola živo tijelo. Važno je praviti strategiju za prvu momčad. Sustavi se moraju dodirivati. Možda je bolje da igrači kroz školu prođu različite sustave. Fascinantno mi je bilo iskustvo s Josipom Šutalom kojeg sam vodio u Istri. Prošao je školu Dinama i tamo se borio za trofeje i u Istru došao s mentalitetom pobjednika. Preko noći se morao prilagoditi jer smo se mi borili za ostanak. Svoj mentalitet prenio je na ostatak momčadi, no to iskustvo iz Istre ga je izgradilo. Jer, u srijedu igra finale Kupa, a u subotu se borio za ostanak u ligi. Takve situacije su od neprocjenjive važnosti za sazrijevanje mladih igrača.

- Primjerice, Mateo Lisica i Mauro Perković su, kao kadeti, već bili spremni za juniorski nogomet. Kadetska momčad nam se borila za ostanak, no mi smo svjesno Lisicu prebacili u juniore i oslabili kadete. Prvenstveno smo vodili računa o njegovom napretku. On je već nakon nekoliko juniorskih utakmica bio priključen prvoj momčadi. Isto tako i Perković i već sada imaju dosta prvoligaških minuta. Važno je pronaći prostor za promociju mladog igrača. Treba biti jako oprezan jer kod mladih igrača su oscilacije na treningu, a ne na utakmici. Treba s njima biti strpljiv. Iste sezone smo s pionirima bili prvaci u pionirskoj katgoriji, a mladi Roko Žiković sa 16 godina prodan je u Salzburg za oko 1,2 milijuna eura. To su izuzetne situacije jer je igrač kvalitetom i karakterom spreman, onda je prodaja logičan odabir. Jako se dobro razvija u klubu i naš je reprezentativac - kaže Jumić.

10.11.2021., Karlovac, stadion Branko Cavlovic Cavlek - Kvalifikacijska utakmica ua Euro U-19, Hrvatska - Gibraltar. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Koliko je ukidanje drugih momčadi smanjilo prostor za sazrijevanje mladih igrača?

- To nije najbolja odluka. Statistika pokazuje koliko je igrača iz drugih momčadi napravilo dobre karijere i nametnulo se u prvim momčadima. Ostankom B momčadi, imali bismo alat više za razvoj igrača. To se može nadomjestiti posudbama, no u velikim klubovima lakše bi bilo raditi sa svojim igračima u vlastitom sustavu - zaključio je Jumić.