Svjetsko prvenstvo ipak ove godine i to u gradu za koji nas vežu lijepe uspomene

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, koje je prije nekoliko dana odgođeno za sljedeću godinu, ipak će se održati ove godine. Ali ne u japanskoj Fukuoki, koja je u tome očito zakazala pravdajući se epidemiološkim razlozima, nego u Budimpešti. Koja je mogla lako uskočiti jer je ondje održano i pretposljednje Svjetsko prvenstvo. Ono 2017. godine koje nam je ostalo u predivnom sjećanju jer su hrvatski vaterpolisti, drugi put u povijesti, pokorili svijet.

- Imam odlične vijesti za cijelu Fininu obitelj koje želim podijeliti s vama. Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima ipak će se održati ove godine, a domaćin će biti Budimpešta. Ovim putem želim zahvaliti Vladi Mađarske i Gradu Budimpešti, koji su nam to omogućili - ushićeno je u ponedjeljak objavio Finin predsjednik Kuvajćanin Husain Al-Musallam.

No, u dogovoru čelnika Fine i Mađara dogovoren je i novi termin, od 18. lipnja do 3. srpnja (prvotno se prvenstvo trebalo održati u svibnju), pa to sad znači novo preslagivanje kalendara - i Lige prvaka (završnica u Beogradu planirana je baš u tom terminu) i domaćeg prvenstva.

No, mislimo da je svima, pa i hrvatskom vaterpolu - ali i ostalim našim vodenim sportovima - u interesu da se Svjetsko prvenstvo održi već ove godine. A vaterpolisti će se boriti za osmu uzastopnu medalju na svjetskim prvenstvima. Počelo je 2007. u Melbourneu - zlatom.