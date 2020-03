Svjetski prvak ozbiljno shvatio opasnost od koronavirusa

Nova sezona formule 1 počinje 15. ožujka utrkom na stazi u Melbourneu za VN Australije. Organizatori ovogodišnjeg natjecanja mogli bi se naći u problemima, jer zbog opasnosti od koronavirusa prijeti otkazivanje utrka.

Tako je već ranije otkazana utrka u Kini, a upitna je i VN Vijetnama, jer staza u Hanoju je od Kine udaljena samo stotinjak kilometara.

U nedjelju je stigla informacija kako su organizatori VN Bahraina odlučili da se druga utrka u kalendaru formule 1 održi bez gledatelja.

U početku su planirali u prodaju staviti samo dio ulaznica, no sada su od toga odustali.

'Nakon konzultacija s našim međunarodnim partnerima i nacionalnom zdravstvenom organizacijom odlučili smo ovogodišnju utrku organizirati bez gledatelja. No nitko neće biti uskraćen uzbuđenjima sa staze jer će sve biti pokriveno kamerama', piše u priopćenju organizatora.

A da je sve vrlo ozbiljno pokazao je i šesterostruki svjetski prvak Lewis Hamilton.

Mercedesov vozač je na društvenim mrežama s fanovima podijelio fotografiju s maskom na licu: 'Spreman za Oza...'

So @LewisHamilton is wrapped up and ready for Oz... @ausgrandprix 😷 On a serious note - will drivers feel the need to keep fans from touching them in the paddock? I’m guessing there will be a lot of hand/body sanitizing going on. #F1. pic.twitter.com/9h3voioJt9