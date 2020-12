Svjetski prvak je zaljubljen u Hrvatsku: 'To je apsolutno prekrasna zemlja'

Nisam pijan, nisam trijezan, mrmljao bi zapletena jezika, u nedjeljna rana jutra legendarni Ševa u Malnarovoj noćnoj mori... Ševa je, znamo, frend od Dennisa Rodmana, a ovaj pak frend od Kim Jong-una. Poput Ševe, i Lewis Hamilton (35) se nećka. Usput, i nedjelja je, za pilota formule 1 važan dan. U jednom trenutku Britanac kupuje privatni avion ne bi li navečer s djevojkom mogao u kino na drugom kraju svijeta, psuje pilota jer je koristio njegov privatni toalet, a zatim avion prodaje jer, eto, letom previše zagađuje atmosferu... Truje nas, pa ga peče savjest. Sam sa sobom dečko vodi borbe, no ide mu, svakim je danom sve zreliji. Ovih dana ne silazi s naslovnica engleskih medija, u kojima se smjenjuje s novim sojem koronavirusa koji hara “zatvorenim” Otokom. Kako vrijeme odmiče, Hamilton postaje sve glasniji i sve važniji, sportaš koji ima što reći, koji na svijet oko sebe gleda nešto drukčije. Znali smo da je talentiran vozač, najtalentiraniji u generacijama, da zna što radi, da je neustrašiv. Ali, sad je i – najbolji. Rekorder, dečko iz knjiga. Prašina se diže, dostigao je Michaela Schumachera sa sedam svjetskih titula, no ovo je priča o dečku koji, zapravo sam sa svojim psom, usamljen, ide od hotelske sobe do hotelske sobe.

– Rodio sam se da se utrkujem i pobjeđujem – kaže “champ” koji je ovog tjedna iza leđa ostavio jockeya, snooker prvaka, igrača kriketa, kapetana Liverpoola, pa čak i genijalnog boksača i miljenika Britanaca Tysona Furyja osvojivši prestižnu BBC-jevu titulu sportaša godine.

Najbrži na svijetu vozi se u Smartu ForTwo

Čovjek bi, kad ovako na prvu razmišlja o prvaku formule 1, zapitao – a što taj vozi? Do dućana ili ljekarne?

– Smart EQ ForTwo. Električni. To je jedini auto koji ovih dana vozim... – kaže Hamilton.

A u garaži su automobili za koje mnogi nismo ni čuli. Automobili koje je teško naći i u kultnom PlayStationovu Gran Turismu. Pa da probamo... Maybach 6, Mercedes–Maybach S600, zatim Shelby GT500 iz 1967. iz filma “Nestali u 60 sekundi”, Shelby Cobra 427 iz 1966., zatim Ferrari LaFerrari, Ferrari Aperta, Ferrari 599 SA Aperta McLaren P1, Pagani Zonda 760LH, Mercedes SLS Black Series, zatim motori Maverick X3, Honda CRF450RX Motocross, limitirana MV Augusta... Zavrti se ovdje glava. Kod nabrajanja automobila, i kolekcionara, priča podsjeća na onu Andreja Ševčenka, koji je početkom stoljeća kao napadač Milana s brojem 7 na leđima imao više od 120 automobila u garažama. Kupovao je sve što je mogao, a onda prestao iz jednostavnog razloga – u Milanu više nije bilo garaža koje je mogao kupiti... Hamiltonovi su auti u garažama u Los Angelesu i Monacu, ali ne voze se.

– U pravilu vozim električni Smart, a kad trebam veći onda vozim SUV, električni Mercedes–Benz EQC.

Prvak oktanskog sporta u električnim automobilima?!

– Odrastao sam u eri petrola. I bio sam jedan od onih ljudi koji su tvrdili “ja nikad neću voziti električni auto”. Ali, električni su jedini automobili danas koje vozim. Svi mi moramo, s vremenom, promijeniti način na koji razmišljamo. Danas sve svoje automobile mijenjam za električne, ne želim ugrožavati okoliš svojom vožnjom – kaže prvak formule 1.

Karijeru je napravio sjedeći sam u automobilu, u single–seateru, kako bi rekla struka. U jednosjedu. A kad ga pitaju koga vidi na mjestu suvozača, u trenucima kad nije sam u automobilu, odgovor je predvidljiv.

– Roscoe. Najdraži suputnik.

Roscoe je posebna priča, to je Hamiltonov pas. Taj je usporeni buldog gdje god se Hamilton pojavi. Čak pas dobiva i vlastite akreditacije za utrke formule 1, pa ga se u boksu može vidjeti kako hoda s akreditacijom oko vrata. I pas je proputovao planet nebrojeno puta.

– Kad se probudim, pas je pokraj mene. Kas se ustanem, on je tu, kad gledam TV i jedem slatkiše, on je tu... On mi je obitelj. Uz njega sam najopušteniji – kaže prvak.

Podsjeća ova priča na razvratnog prvaka i ženskaroša Jamesa Hunta (rival Nikija Laude), koji je bio sasvim drugačijem kraju spektra, a pamti se po stavu:

– Alkohol, seks i cigarete ostavljam sa strane samo kad se utrkujem...

Kada je Hamiltona novinar Ben Hunt iz The Suna pitao ljetos što bi bio da nije vozač, odgovorio je:

– Nemam pojma. Vjerojatno bi svirao gitaru u nekom kvartovskom bendu...

Idemo dalje, pa kako je iza nas božićni vikend, zanimljivo je – što svjetski prvak želi za Božić. Treba znati kako je u Mercedesu istekao njegov ugovor. Vozač sa sponzorskim satom IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar (usput najskuplji sat koji možete kupiti u Hrvatskoj, nap.a) je čak da i razmišlja o prekidu karijere. Ipak, bila je to šala, “pumpanje” cijene.

– Novi ugovor bio bi mi najljepši dar za Božić – kaže Hamilton.

Pisao on ili ne Djedu Mrazu ovih dana, riječ je o ugovoru koji bi mu donio 60 milijuna funti u tri godine. Preračunato, oko 500 milijuna kuna, što je oko 457 tisuća kuna svaki dan. Dakle, 60.000 eura dnevna plaća (nadnica) sljedeće tri godine. Lijepa želja za Božić...

– Novac me ne zanima. Lijepo je zaraditi, vidjeti da te poslodavac cijeni, ali ne... to nije to – tvrdi. Gledamo li plaće kolega, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) ove je godine bio najmanje plaćen vozač formule 1 sa “svega” 2400 eura dnevno.

Kad smo već kod vozača, zgodan je štos s Romainom Grosjeanom, koji je jedini od ekipe imao zaista i – posao. Radio je tri godine u švicarskoj banci (“Radio sam sve poslove koje možete zamisliti u banci”). Poslije je Francuz i završio školu za kuhanje... No, vratimo se zvijezdi.

Prijateljima kažem: “Na Jadran!”

I Hamilton je ovih dana prošao kroz pakao COVID–19. Iako sportaš, u najboljoj formi, virus ga je bacio u krevet, borio se deset dana.

– Izgubio sam četiri kilograma, mišići su me boljeli, fizički me virus uništio. Sretan sam što je ta priča iza mene... – ispričao je Hamilton.

Titulu je osigurao na kiši u Istanbulu prošlog mjeseca. Izjednačio se s Michaelom Schumacherom sa sedam svjetskih naslova, a, usporedbe radi, Sébastien Loeb imao je u WRC–u devet uzastopnih (!) titula svjetskog prvaka. U intervjuu u francuskom Versaillesu, Loeb je autoru ovog teksta rekao:

– Moja je djevojka, prva prava ljubav, bila iz Hrvatske, a živjeli smo u istome mjestu. No, život ide dalje, kćerkicu Valentine imam sa suprugom Séverine. Dobar sam prijatelj i s Lukom Karabatićem, Nikolinim bratom. Pratim i skijanje, Ivica Kostelić je sjajan – govorio je onih dana kada je Ivica Kostelić u siječnju osvojio 999 bodova.

No, kakve Hamilton ima veze s Hrvatskom? Ima li? Ima. Taj kad stane – stane u Hrvatskoj.

Davorin Štetner, prvi čovjek hrvatskog HAKS–a, koji se s prvakom više putna družio, iz prve ruke je prenio:

– Kad sam spomenuo Hrvatsku, otvorio se potpuno, rekao mi je kako obožava našu zemlju. Ispričao kako je mnogo puta u Hrvatskoj, i rekao da gotovo svake godine dolazi na ljetovanje, na privatnoj jahti. Njegov je omiljen dio okolica Hvara, voli vodene sportove, a ovdje je pronašao mir za skijanje na vodi. Istraživao je i unutrašnjost. Uostalom, čak me i Nico Rosberg zamolio da mu na mail pošaljem prijedloge kamo bi mogao otići kad je u Hrvatskoj. Na popis sam mu poslao da obavezno posjeti uvalu Nečujam na Šolti, da prođe Elafite – Koločep, Lopud i Šipan, ali i da posjeti Šibenik – ispričao je Štetner, prvi čovjek hrvatskog automobilizma i nekadašnji vlasnik TV prava za Formulu 1, koji je Hamiltona upoznao u Monzi 2015., a zatim se s njime i vozio u na stazi u Londonu u tada novom Mercedesu C63 AMG.

U razgovoru, koji se može pronaći na YouTubeu, Lewis Hamilton o našoj je zemlji rekao:

– Kad me pitaju prijatelji ‘Lewis, kamo da odemo na odmor?’, ja im kažem – Hrvatska. Rekao sam im: ‘Ako tražite mjesto na kojem vas neće fotografirati i na kojem ćete imati mir, a uz to je apsolutno prekrasno, morate u Hrvatsku.’ Uostalom, 2014. godine sam slavio i godišnjicu sa svojom djevojkom u Hrvatskoj. Tada smo vrijeme provodili na moru, plovili oko otoka. Bilo je – vau! Hrvatska je zaista jedno od najljepših mjesta na planetu – kaže Hamilton.

Plovio je – oko Hvara. Ali, i istraživao okolicu Splita, Dalmatinske zagore...

– Vozio sam mjestima u unutrašnjosti Dalmacije, u kojima se baš ništa nije događalo. Snimio sam neke nevjerojatne fotografije, baš je bilo vrijeme zalaska sunca i to je prekrasno mjesto. More je odlično, tamo gdje sam bio, oko Hvara, more je bilo savršeno mirno. Volim skijati na vodi, a Jadran je za to idealan. A more je kristalno čisto. Za mene, taj mir je neprocjenjiv. I još jedna stvar, nema – paparazza! – ispričao je.

U to se Hamilton prevario, pogotovo pitate li fotografe Pixsella koji ljeta provode na Jadranu hvatajući slavne... Evo, bivša djevojka Fabija Briatorea, nekad najpoznatija svjetska manekenka, dakako – Naomi Campbell, nije se mogla sakriti na svojoj jahti u Dubrovniku od paparazza iz zagrebačkog Rudeša. Hamilton još to uvijek uspijeva, ali i on će doći na red, naši su uporni.

Vratimo se na rekorde. Lista je dugačka, mogli bismo ispisati plahte. Ali, evo nekih zgodnih. Osvojio je – najviše različitih Grand Prix utrka (28), pobijedio na najviše različitih staza (29), vozač je s najviše pobjeda u zemlji u kojoj se rodio (Silverstone, sedam), odvozio je najviše kilometara kao vodeći vozač (25,597 km) te imao najviše pobjeda u sezoni, a da nije postao prvak (deset pobjeda 2016, ali nedovoljno pobjeda da uzme titulu Nici Rosbergu). Na kraju, u moru rekorda zgodan je i ovaj – prvu titulu osvojio je 2008. godine, posljednju 2020. godine, a prošlo je 4396 dana. Niti jedan kralj oktana nije bio tako dugovječan na tronu.

Majka Brenda i otac Anthony razveli su se kad je imao dvije godine. Živio je s polusestrama Samanthom i Nicole sve do 12. godine. Malo je bio kod oca, malo kod majke gdje je živio s polubratom Nicolasom koji i danas zbog bolesti hoda na štakama.

– Kad sam bio mlad, sav je novac moje obitelj odlazio u utrke. Nikad nismo bili bogata obitelj, nikad nismo išli u šoping. Sve što smo imali odlazilo je u kupovinu guma i goriva za moj karting...

S pet godina dobio je od oca – automobil na daljinsko upravljanje. Otac je, očito, bio sam u blagdanskom šopingu.

– Sljedeće godine bio sam viceprvak u nacionalnoj klasi autića na daljinski, a natjecao sam se protiv odraslih – ispričao je Hamilton.

Za Božić 1993. godine dobio je – prvi karting. Tu priča počinje. Bio je brži od svih. Povučen, plah, ali brz. Prvi put kad je sjeo za volan na karting–stazi u Rye Houseu, tako je vozio brzo da je – izletio. Krv je krenula iz nosa, no malac je brzo otrčao vidjeti što je s kartingom.

– Otac me pitao: “Jesi OK?”, a ja mene je samo zanimalo: “Možeš li popraviti auto za sutra?” Drugi dan pobijedio sam na utrci.

Kad je, kao devetogodišnjak, sreo šefa McLarena Rona Dennisa na dodjeli Autosportovih nagrada za 1994. godinu, rekao mu je:

– Želim voziti za McLaren.

Nastavio je istim smjerom.

Prvi put kad se pojavio na televiziji, stajao je ispred kamera kraj McLarenova vozača Davida Coultharda. Imao je 14 godina te rekao:

– Želim Davidovo mjesto.

Osam godina poslije sjeo je u bolid McLaren, upravo onaj koji je Coulthard nešto prije napustio... Vratimo se u školu, išao je u katoličku školu The John Henry Newman School u rodnom Stevenageu, a igrao je i nogomet za školski tim. Uz njega, na terenu je u to doba bio i školarac Ashley Young, isti onaj branič kojeg će za finale svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji izluditi Ante Rebić i Luka Modrić te izboriti najvažniju nogometnu utakmicu koju možeš odigrati – finale SP–a.

Kao i naši finalisti, Hamilton je vrlo religiozna osoba.

– Tetovaže na mom tijelu imaju značenje, redom su religijske. Pietà, Michelangelova skulptura mladolike Gospe koja oplakuje Isusa u svom naručju na mome je ramenu. Imam srce na ruci te note jer volim glazbu. I kompas na prsima jer je Crkva moj kompas – kaže prvak. Zgodan je detalj da je u Mercedes došao nakon Michaela Schumachera. Ferrarijeva legenda tri godine pokušavala je napraviti što konkurentniji bolid s povratnicima iz Njemačke, pripremao je Hamiltonu teren, a da to nije ni znao. Schumi, majstor za slaganje bolida koji bi noći provodio s mehaničarima isprobavaju i zadnji vijak, svoju je posljednju utrku odvozio u Mercedesu u Brazilu 2012., a već sljedeću utrku je u istom autu, sjedio Hamilton. I za Scumachera i za Hamiltona bilo je kockanje sjesti u momčad koja je u Formuli 1 bila – bez pedigrea – ali Britancu se kockanje isplatilo. U tom je sportu znanje važno, ali i brz bolid. Nisu svi isti bolidi, dakako... I tu te sreća treba pomaziti.

Tko je djevojka? Rihanna? Rita Ora?

Britanac je, svakako, prvi tamnoputi prvak u 70–godišnjoj povijesti formule 1. Bernie Ecclestone je dao priliku tamnoputom vozaču još 1986. u njegovoj momčadi Brabham, riječ je bila o Willyju T. Ribbsu, no nakon njega prošla je 21 godina da tamnoputi vozač sjedne za volan.

– Tri puta imao sam pištolj prislonjen uz glavu. I sva tri puta to su bili policajci koji su mislili da vozim ukraden automobil – ispričao je Ribbs, te dodao:

– Hamilton može promijeniti svijet. On je naš glas...

Lewis je ove sezone čak tražio da Mercedes, momčad Srebrnih strijela, bude – crn. Ne bi li i tako podržao pokret Black Lives Matter, a kao aktivist s transparentima i maskom viđan je i na protestnim okupljanjima u ovog ljeta u londonskom Hyde Parku.

– Ljudi moraju znati da sam prvi tamnoputi vozač u formuli 1, pa sam već različit od bivših šampiona. Ali, gušt je rušiti barijere, kao što su to činile sestre Williams u tenisu ili Tiger Woods u golfu – kaže “champ”.

Aktivistički je raspoložen i kad je riječ o životinjama, borac je za njihova prava, pa je upozoravao na ubijanje kitova na Farskim Otocima, lovcima na krzno na Tajlandu, fotografirao se s bočicama mlijeka s kojima hrani male klokane ili kako se igra s – tigrom, što je već stari Tysonov štos. Kao i Tyson, i Hamilton je vegan.

– Svaki komad mesa, piletine, ribe, svaki komad kože koji obučete... sve je to od životinje koja je bila mučena, odvojena od svoje obitelji i brutalno ubijena – kaže Hamilton.

Čak je od šefova u Mercedesu tražio da u automobile više ne stavljaju kožu, jer za interijer standardnog Mercedesa treba koža – tri krave. Slavni Mercedes se, kad im je objasnio da životinje muče elektrošokovima prije nego im oderu kožu, prebacila na ugradnju veganske kože u svoje automobile. Otvorio je čak i veganski lanac hrane. “Neat Burger” u Londonu s veganskim hot–dogovima i burgerima, a planira isto učiniti u Dubaiju, Los Angelesu i New Yorku. Zgodno je reći kako je njegov dugogodišnji suvozač Nico Rosberg (frend iz karting dana) – bacio u biznis slastičarnica na Ibizi.

Kad smo kod ljubavi, Lewis Hamilton je imao sapunicu, sedmogodišnju vezu s Nicole Scherzinger, pjevačicom grupe Pussycat Dolls rođenom u Honoluluu na Havajima. Svađali su se, pa se mirili, pa se svađali... Ruski model Viktoria Odintcova spominjala se kao djevojka. Tračevi su bili i za Rihannu, pjevačicu Ritu Oru, manekenku Jasmine Sanders, pa i Florence Mueller koja je izgledom slična staroj ljubavi Nicole.

– Za ljubav nemam vremena. Samo radim. Kad putujete toliko kao i ja, teško je zadržati vezu. I neću se u to upuštati dok ne stanem s utrkama. Želim djecu, ali želim biti tamo zbog njih. 1Biti dobar otac, koji će biti kod kuće.

Zbog ljubavi je čak kupio i – privatni avion. Bombardier Challenger 605 crvene boje često je letio između Los Angelesa i Heathrowa, kada je Hamilton za vikend znao skočiti do Kalifornije i Istočne obale ne bi li odveo djevojku Scherzinger u kino. No, prodao ga je...

– Svaki put kada bih otišao do Los Angelesa, avion bi ispustio 1,67 tona CO2 Prestao sam jesti meso, ne želim ni zagađivati atmosferu, želim da živimo u zdravom okruženju – objasnio je Hamilton.

Kad je o avionu riječ, pamti se i anegdota kada je Hamilton zamjerio jednom od pilota jer je – koristio njegov privatni toalet.

Za stazu će reći:

– Način na koji vozim, način na koji se odnosim prema bolidu, tako izražavam svoje osjećaje. Uostalom, moj je posao sjesti u bolid i voziti najbrže što mogu. I mrzim gubiti. nije važno je li to utrka ili ping–pong. Ja jednostavno mrzim poraze...

Na to se, eto, kod Hamiltona svodi. Jednostavno je... Ne voli gubiti.