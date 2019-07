Svitolina u osmini finala, čeka Martić ili Collins

Ukrajinka Jelina Svitolina pobijedila je u 3. kolu Wimbledona Grkinju Mariju Sakkari sa 6:3, 6:7 (1), 6:2 i po drugi put u karijeri probila se u osminu finala najvećeg teniskog turnira, gdje će za suparnicu imati bolju iz hrvatsko - američkog dvoboja Petre Martić i Danielle Collins.

Ukrajinka je ovom pobjedom prekinula rezultatsku krizu, djelomično izazvanu i ozljedom koljena, koja je trajala još od ožujka. Naime, Svitolina je prvi put nakon polufinala Indian Wellsa uspjela nanizati tri pobjede i izjednačiti svoj najbolji wimbledonski rezultat.

- Lijepo je što ću sada imati dva dana odmora. To mi je bio motiv više - rekla je 24-godišnja Ukrajinka nakon pobjede nad Grkinjom Marijom Sakkari.

Svitolina će se u ponedjeljak boriti za svoje prvo četvrtfinale u All England Clubu, a suparnica će joj biti bolja iz dvoboja Dućanke Petre Martić i Amerikanke Danielle Collins.

Bude li joj suparnica 28-godišnja hrvatska tenisačica, bit će to njihov peti međusobni dvoboj. Svitolina vodi sa 3:1, no sva četiri meča odigrale su na zemljanoj podlozi. U posljednjem srazu, koji se dogodio u 2. kolu turnira u Rimu prošle godine, Martić je osvojila svega tri gema, a Ukrajinka kasnije došla do naslova.

Uz Svitolinu, mjesto u osmini finala izborila je i Kineskinja Shuai Zheng koja je sa 6-4, 6-2 nadigrala Dankinju Caroline Wozniacki.

U konkurenciji tenisača prvi se osmine finala domogao Kanađanin Miloš Raonić koji je sa 7:6 (1), 6:2, 6:1 bio bolji od Amerikanca Reilyja Opelke.