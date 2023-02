Šveđanin s druge planete. Duplantis šesti put do rekorda: Bilo je to izvantjelesno iskustvo

Švedska atletska zvijezda Armand Duplantis postavio je novi svjetski rekord s preskočenih 6,22 metra na dvoranskom natjecanju u skoku s motkom u francuskom Clermont-Ferrandu. Time je za jedan centimetar popravio svoju najbolju ocjenu s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva na otvorenom u američkom Eugeneu.

Olimpijski pobjednik iz Tokija Duplantis preskočio je 6,22 metra u trećem pokušaju na All-Star mitingu u Clermont-Ferrandu, koji organizira tamošnja zvijezda skoka s motkom Renaud Lavillenie, i impresionirao 4000 gledatelja u dvorani. Dvadesettrogodišnji Duplantis opisao je osjećaj postavljanja novog, šestog svjetskog rekorda kao "izvantjelesno iskustvo".

– Kada imate ovakve trenutke, kada je energija na tako visokoj razini i kada poletite prema letvici, kao da lebdite. Nekako mi se čini da moje tijelo nije ni sletjelo na strunjaču nakon tog skoka. Malo mi se sve to čini previše. Uistinu mislim da je to zbog Renauda, ​​jer on mi puno znači. Od prvih atletskih koraka bio je moj najveći idol – rekao je Duplantis o svojem suparniku i nekada najboljem skakaču s motkom.

Rekord je postavio šesti put popravljajući ga svaki put za centimetar. Prvi put u tome je uspio u poljskom Torunu prije točno tri godine sa 6,17 metara. Prije toga rekord je šest godina držao Lavillenie sa 6,16 metara.

Armand je jedan od rijetkih atletičara koji je osvojio sva moguća zlata na velikim natjecanjima. Ima dva europska zlata na otvorenome i jedno u dvorani. Tri medalje ima i na svjetskim prvenstvima – zlato i srebro na otvorenome te zlato u dvorani. Olimpijsko zlato ima iz Tokija 2021. godine. Dvaput je osvajao Dijamantnu ligu. Ne treba zaboraviti da u svojem vlasništvu ima zlatne medalje s Europskog i Svjetskog juniorskog prvenstva.