Sve rukometne snage usmjerene su na Pariz. Zbog priprema je odgođeno kolo domaće lige

Rukometaši Hrvatske počeli su jučer s kratkim pripremama za nastup na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre koji će se od 14. do 17. ožujka igrati u njemačkom Hannoveru. Dagur Sigurdsson , novi izbornik rukometaša Hrvatske, jučer je odradio prvi trening u Kutiji šibica. Kako bi na okupu od petka imao na raspolaganju sve igrače koji igraju u domaćoj ligi, a to se prije svega odnosi na one iz Zagreba, Nexea i Sesveta, prvenstveno kolo koje se trebalo igrati za vikend kompletno je odgođeno.

Dvaput nismo bili na OI

Zagreb je kao klub također maksimalno izašao u susret reprezentaciji pa u Kiel, na rezultatski nebitnu utakmicu posljednjeg kola elitne skupine Lige prvaka, nije vodio Klaricu, Srnu i Gojuna, koji su bili lakše ozlijeđeni. Sve da bi ih sačuvao za izuzetno važan turnir u Hannoveru. Neki igrači, jasno, zbog obaveza u svojim klubovima jučer nisu mogli doći, ali će do ponedjeljka stići svi na koje Sigurdsson računa. Tako nisu mogli doći Vistorop, Grahovac (igrali su jučer za Balingen), D. Mandić, Martinović (igrali su jučer za Melsungen), F. Ivić (brani u subotu za Chambéry), Cindrić (igra u subotu za Dinamo Bukurešt), Načinović (igra u nedjelju za Montpellier), Kušan (igra u nedjelju za Limoges), Šarac (igra u nedjelju za Göppingen) i Kopljar (igra u nedjelju za Füchse). Upitno je i koji će dan doći Duvnjak, vjerojatno ponedjeljak.

Rukometašima Hrvatske to će biti peti kvalifikacijski turnir za odlazak na Igre. Jednom nismo morali igrati u kvalifikacijama. Kao svjetski prvaci 2003. godine izravno smo se plasirali na Igre u Ateni 2004., gdje smo osvojili svoje drugo zlato. Plasman na Olimpijske igre u Atlanti 1996. godine osigurali smo kroz Europsko prvenstvo koje se iste godine održalo u Sevilli. Na njemu smo bili peti nakon što smo u odlučujućem susretu za odlazak na OI pobijedili Češku. Zanimljivo je da tu utakmicu nije vodio Abas Arslanagić, koji je kao izbornik zbog loših rezultata dobio otkaz na samom turniru pa je reprezentaciju s klupe vodio pokojni Vlado Nekić, u to vrijeme tehnički direktor reprezentacije.

Zlato iz Atlante nismo branili u Sydneyu jer smo na Europskom prvenstvu, kao domaćini, 2000. godine izgubili od Slovenije susret za peto mjesto. Za Igre u Pekingu igrali smo kvalifikacijski turnir u Zadru na kojem smo osvojili prvo mjesto, a na Igre u Londonu 2012. godine plasirali smo se kroz kvalifikacijski turnir u Varaždinu, gdje samo također bili prvi. Za Igre u Riju igrali smo kvalifikacijski turnir u Danskoj. Bili smo drugi, iza Danske, ali ispred Norveške i Bahreina, pa smo otišli u Brazil. Posljednje kvalifikacije igrali smo za Tokio na turniru u Francuskoj, gdje smo na kraju bili najslabiji u krugu Francuska – Portugal – Hrvatska i drugi put nismo otišli na OI. Zanimljivo je da je Hrvatska od svog prvog nastupa na velikoj sceni, 1994. godine, propustila samo dva olimpijska turnira, Sydney i Tokio. Od 1994. do danas igrali smo na svim europskim i svjetskim prvenstvima.

Sada nas za plasman u Pariz čeka iznimno težak turnir u Hannoveru. U skupini smo s Austrijom, Njemačkom i Alžirom. Ne podcjenjujući Alžir, vizu za Igre tražit ćemo u susretima protiv Austrije i Njemačke. S obje reprezentacije igrali smo na nedavnom Europskom prvenstvu. S Austrijom smo odigrali neodlučeno, dok smo Njemačku uvjerljivo pobijedili. Nitko ne bi imao ništa protiv da se isti scenarij ponovi i u Hannoveru. Dagur Sigurdsson jako dobro poznaje Austriju i Njemačku jer je bio izbornik objema reprezentacijama. Zanimljivo je da je Sigurdsson kao izbornik bio na zadnjim dvjema Igrama: s Njemačkom je osvojio broncu 2016., a s Japanom je igrao kao domaćin 2020. godine.

Počinje prodaja ulaznica za SP

Vrijeme brzo leti. Već smo dobro "zagazili" u ožujak 2024. godine i za nešto više od 300 dana čeka nas Svjetsko rukometno prvenstvo koje Hrvatska organizira s Danskom i Norveškom. Već se zna da će gradovi domaćini u našoj zemlji biti Zagreb, Varaždin i Poreč. Isto tako, poznato je da će Hrvatska ugostiti čak 16 od 32 reprezentacije u prvoj fazi, dvije glavne skupine i cijeli President kup. A to, drugim riječima, znači da će se na našim terenima odigrati 61 utakmica od ukupno 112. Prodaja ulaznica za to veliko natjecanje putem interneta u sve tri zemlje koje su domaćini počinje 15. ožujka, točno u 12 sati. Hrvatski rukometni savez za svoj dio natjecanja, odnosno početak prodaje ulaznica odlučio se pobrinuti na poseban način. Naime, prvih 100 kupaca ulaznica bit će nagrađeno. Stoga, budite brzi jer vas čekaju dresovi reprezentacije, maskote, majice Svjetskog prvenstva i mnogi drugi zanimljivi darovi. Ne treba sumnjati da će se najviše tražiti ulaznice za utakmice hrvatske reprezentacije, koje će se igrati u zagrebačkoj Areni, ali ne propustite priliku da vidite i ostale zvijezde svjetskog rukometa koje će igrati u Varaždinu i Poreču.

