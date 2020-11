Sve bolji Livaković: Ipak bih volio da naslov osiguramo 'prerano' kao i prošlih sezona

Dinamo je u Europskoj ligi postigao sjajne rezultate, vodeći je u svojoj skupini, s tri boda više od Feyenoorda kojem u četvrtak ide u goste, četiri više od Wolfsbergera i pet više od moskovskog CSKA koji u posljednjem kolu stiže u Maksimir. Dinamo je protiv Wolfsbergera osvojio svih šest bodova, a od Austrijanaca su bodove gubili i Nizozemci i Rusi. Zbog toga je bilo važno pobijediti u Klagenfurtu, a Dinamo je to napravio profesorski i slavio 3:0. Vratar plavih opet je ostao “čiste” mreže.

– Moramo biti zadovoljni, imamo osam bodova nakon četiri utakmice, još nismo primili pogodak u skupini, nemamo ni jedan poraz. No, idemo dalje, korak po korak, ništa još nije gotovo, a pred nama su dvije jako teške utakmice, znamo kakve su Feyenoord i CSKA momčadi i neće nam biti lako, ali idemo po bodove u svakoj utakmici – kaže Dominik Livaković.

Pomalo je nevjerojatno da je Dinamo jedini klub od njih 80 koji igraju u Ligi prvaka i Europskoj ligi koji nije primio ni jedan pogodak u skupini, zvuči kao sjajna priča.

– Naravno da je to lijepo, ali nemojmo previše o tome pričati da nam se ne dogodi nešto neželjeno. No, to je pomalo nevjerojatna činjenica, sav naš trud, a nije mali, vratio nam se i isplatio, dečki u obrani igraju odlično. Ras (Lauritsen, nap.a.) je stvarno veliko pojačanje, Theophile je uvijek pouzdan, Gvardiol se diže iz utakmice u utakmicu, Stojanović, Moharrami, Leovac vrhunski su i nemamo brige oko obrane.

Lauritsen je odličan

Lauritsen vas dobro razumije?

– Nema nikakvih problema, dečko se doista trudi, vidi se da je došao sa sjevera, da je veliki profesionalac, baš je super – priča Livaković.

Postoji li nekakav strah od toga da biste se mogli “raspasti” kad primite prvi gol u Europi?

– Ma ne, uopće ne razmišljamo o tome, niti na takav način. I ne pričamo puno o tome, koncentriramo se na svoje zadatke i nadamo se da ćemo za trud biti nagrađeni – ne želi “coprati” prvi vratar Dinama i reprezentacije, a možemo mu samo poželjeti da tako nastavi, kao i Dinamu. Kako u Europi, tako i u hrvatskoj ligi.

Plavi zasad u Europskoj ligi igraju bolje nego u HNL-u.

– Tako ispada, izgubili smo od Osijeka, ali dobro, moramo i mi ponekad izgubiti, dogodi se.

Možda je bolje da ste izgubili u Osijeku nego u Klagenfurtu.

– Tako ispada u ovom trenutku, ali nije lako nikad nakon poraza, bio je to težak poraz, ali smo se, srećom, jako brzo vratili.

Možda ćete sada imati više motiva i želje kad vam Osijek puše za vrat, nego da već imate 15 bodova prednosti i rano osigurate naslov prvaka.

– Ha-ha, ja ipak volim što prije izboriti naslov prvaka. Ne znam kako tko gleda na to, ali meni je drago “prerano” osvojiti naslov prvaka. No, očito je da će biti borbe, da je Osijek dobar i da će nam ove godine biti najveći konkurent. Zato treba gledati samo sebe, pobjeđivati u svakoj utakmici.

Kako su na vas utjecala dva pogotka koja po mišljenju mnogih idu vama na dušu, prvo u reprezentaciji od Portugala, a onda i u Osijeku?

– Vjerujte mi, nisam baš nešto čitao o tome. Ne znam, u utakmici s Portugalom uhvatio sam loptu i nes(p)retno udario u Lovrena. Niti se on mogao maknuti, niti sam ja imao kamo. Dobro, možda sam mogao boksati loptu, možda sam mogao ruke s loptom i dalje držati visoko, ali dogodi se. Trebam li priznati krivnju, priznat ću je, nemam problema s time. Odgovornost me može samo ojačati. Dignem glavu i idem dalje – rekao je Livaković koji očito nije puno patio zbog ta dva pogotka. Već u Klagenfurtu odradio je sve kako treba, u utakmici u kojoj i nije imao previše posla. No, ponekad su baš takve utakmice vratarima najteže.

Iz Austrije sam išao autom

Važno je da ste nakon Osijeka svladali Wolfsberger. Jeste li uopće mogli proslaviti pobjedu s obzirom na to da ste se vraćali s tri autobusa?

– Ne znam, ja sam ostao dosta dulje od ostalih u Klagenfurtu jer sam morao na dopinšku kontrolu pa sam se s dr. Smodekom vraćao automobilom. Nije baš ni bila situacija za nekakvo slavlje, ne znam kako je bilo u autobusima, rade li uopće benzinske postaje da bi si dečki mogli nešto kupiti.

Nadajmo se da će se moći slaviti nakon Feyenoorda, u Rotterdamu plavi mogu izboriti europsko proljeće.

– Bit će to drukčija utakmica od one prve u Zagrebu. Vidio sam da je Jorgensen dobio crveni karton, a dobar je igrač. No, neće biti lako, Feyenoord i CSKA velike su momčadi, nama treba bar bod da prođemo skupinu. Igrali smo sad sa svima, ali ne mogu reći tko je od njih najjači, mogu reći da mi se sviđa momčad CSKA, ali Feyenoord je jak, sjetite se da je u Zagrebu imao prilika, a mi smo ih imali kad su Nizozemci ostali s igračem manje, no u prvom poluvremenu smo teško živjeli. Sad se svi dobro znamo, možda je malo lakše u tim uzvratnim utakmicama, kad bolje upoznate suparnike.

Feyenoord je naglašeno ofenzivna momčad, koliko vam to odgovara ili vam je problem?

– Znamo mi igrati i protiv takvih momčadi, puno puta pokazali smo da znamo igrati na protunapade. I u Austriji smo iz protunapada zabili dva gola. Imamo brze igrače, pogotovo je to Kastrati koji je najbrži u Europskoj ligi, Petković zna poslati vrhunske lopte... Trebamo samo biti koncentrirani na svoje zadatke.

Koliko nedostaju gledatelji?

– Puno, daleko se lakše koncentrirati kad su navijači na tribinama, želim da se što prije vrate.

Vama to očito ne smeta puno, stalno ste u momčadi kola Europske lige.

– Lijepo je vidjeti da to negdje piše, da ću to moći vidjeti i kada budem stariji. No, za to je zaslužna cijela momčad, tako gledam na sve, da budem dio momčadi i da momčad na kraju dobro prođe – zaključio je Livaković.