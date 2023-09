Supruga engleskog vratara umrla od raka 3 mjeseca nakon vjenčanja: 'Cijenim svaki naš trenutak'

Vratar kultnog engleskog nogometnog kluba Derby Countya Josh Vickers podijelio je jako tužne vijesti na svom Instagram profilu. Vickersova supruga Laura umrla je od posljedica leukemije samo tri mjeseca nakon što su se vjenčali. 27-godišnji vratar karijeru je započeo u Arsenalu, a nastupao je i za nekoliko klubova na posudbama.

Na Instagramu je objavljivao dugotrajnu bitku svoje supruge Laure uključujući brojne kemoterapije. U emotivnoj objavi je podijelio tragičnu vijest da je ona preminula uz sliku s dana njihova vjenčanja.

- Toliko puta sam ovo pisao i onda izbrisao, i još uvijek ne mogu pronaći prave riječi i ne znam hoću li ikada. U utorak navečer moja je žena izgubila dugu bitku s rakom... Laura je najjača, najhrabrija i najdivnija osoba koju sam ikada upoznao. Unatoč svemu što je proživljavala, nastavila se smijati, ne dopuštajući da išta stane na put dobrom provodu i stvaranju uspomena za cijeli život. Plakali smo, smijali se i plesali kroz teška vremena.

Cijenit ću svaki trenutak koji smo proveli zajedno od prvog susreta do trenutka kad si u miru otišla. Znam da ćeš me gledati odozgo i nastaviti me inspirirati svaki dan. Hvala svima koji su podržali mene i obje obitelji kroz ovo nevjerojatno teško vrijeme.

Zaista sam sretan što imam nevjerojatnu obitelj i prijatelje! Volim te uvijek i zauvijek - objavio je Vickers.