Supruga Branka Cikatića: Borimo se iako su četiri puta rekli da će umrijeti

Branko Cikatić (64), legenda borilačkog sporta i jedna od najvećih zvijezda kickboxinga i tajlandskog boksa 90-ih godina prošlog stoljeća do prije godinu dana živio je zdrav život, uživao u svakodnevnom trčanju, i dalje se rekreativno bavio boksom i živio u Solinu.

A onda se preko noći sve okrenulo.

U svibnju je završio u bolnici - iz koje je otpušten prije desetak dana, piše Gloria. U proteklih devet mjeseci legendarnom majstoru borilačkih vještina život je nekoliko puta visio o koncu. U bolnicu je stigao s teškim oblikom plućne embolije, borio se i sa sepsom, a u međuvremenu mu je dijagnosticirana Parkinsova bolest, zbog koje je još prikovan za krevet. Život se promijenio i njegovoj obitelji - supruzi Ivani Davidovski Cikatić (43), kćeri Luciji (19) i sinu Bruni (16).

- Čak četiri puta mi je rečeno da mi suprug neće preživjeti. Liječnici na Svetom Duhu, gdje je ležao do povratka kući, savjetovali su me da ga smjestim u dom za starije i nemoćne, no to nije dolazilo u obzir - rekla je supruga Ivana koja ne sumnja u oporavak supruga Branka, odnosno "hrvatskog tigra", što mu je nadimak još iz borilačkih dana.

Supruga je dodala kako je sretna što je Branko napokon doma.

