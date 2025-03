Superračunalo odredilo favorita Lige prvaka. Evo koga vide kao pobjednika nadolazećih utakmica

Arsenal je u osmini finala Lige prvaka obavio izvanredan posao i s ukupnih 9:3 izbacio PSV. Tako će u četvrtfinalu igrati protiv Real Madrida, koji je svoje gradske rivale Atletico izbacio u drami penala. Arsenalu je ovo druga sezona za redom da igraju četvrtfinale ovog natjecanja, a prošli su put ispali nakon susreta s Bayernom. Kraljevskom klubu je ovo peti uzastopni put da su se plasirali u četvrtfinale.

Londonski i madridski klub do sada su se u službenim utakmicama susreli dva puta. Obje utakmice bile su u osmini finala najvećeg europskog klupskog natjecanja. Bilo je to još tijekom sezone 2005/6. Thierry Henry je bio jedini strijelac toga dvoboja. Iste je godine engleska momčad bila najbliže velikom trofeju.

Nakon Reala izbacili su Juventus (uk. 2:0) i Villarreal (uk. 1:0). U finalu su se susreli s Barcelonom. Usprkos tome što su od 18. minute igrali s igračem manje, poveli su u 37. minuti, no sa dva gola u završnici katalonska momčad je slavila. Ove se godine ipak nadaju drugačijem ishodu, no neće im pomoći brojne ozljede važnih igrača. Međutim, Real Madrid nikada nije moguće isključiti u ovome natjecanju što pokazuje i broj trofeja koji imaju u svojoj vitrini.

The clubs with the 𝙎𝙏𝙍𝙊𝙉𝙂𝙀𝙎𝙏 probability of making the semis, according to @optaanalyst 👀 pic.twitter.com/4aklLT8V2m