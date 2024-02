'Super Mario' Hezonja je najbolji hrvatski košarkaš godine u izboru Večernjeg lista!

Nakon što je 2020. vladavinu Bojana Bogdanovića uspio prekinuti Krunoslav Simon, u 2023. to je pak pošlo za rukom Mariju Hezonji. A obojica su imali zapažene uloge u sastavu europskih klupskih prvaka, Simon u majici Anadolu Efesa, a Mario Hezonja u bojama madridskog Reala.

Ocjenjivački sud za ovu priliku činili su Neven Spahija, Dalibor Bagarić, Rok Stipčević, Velimir Perasović, Bruno Šundov, Davor Kus, Slaven Rimac, Vladimir Anzulović, Ante Nazor i Jurica Golemac. A u njihovu izboru Hezonja je dobio čak pet desetki što je na koncu bio i temelj za njegovu upečatljivu bodovnu pobjedu ispred reprezentativnih kolega.

Hezonja je sakupio 78 bodova, 15 više od drugoplasiranog centra LA Clippersa Ivice Zupca (63 boda) i 19 više od trećeplasiranog krilnog-centra Golden State Warriorsa Darija Šarića (59 bodova).

Osmerostruki pobjednik Bojan Bogdanović na koncu je tek četvrti, ponajviše zbog toga što je veći dio godine, zbog ozljede, bio izvan stroja. Osim toga, Babe nije bilo ni u reprezentaciji jer se od nje neformalno oprostio pa je i to utjecalo na njegov bodovni ulov. Jer, većina članova žirija referirala se na sjajne partije Hrvatske na predolimpijskoj turniru u Istanbulu, a posebno na finalnu pobjedu nad favoriziranom Turskom s NBA igračima Sengunom, Korkmazom i Yurtsevenom.

Peto mjesto pripalo je najboljem hrvatskom košarkašu u hrvatskim klubovima Luki Božiću čiji su aduti gotovo nevjerojatne, i teško ponovljive, statistike u ABA ligi što mu je donijelo i status najkorisnijeg igrača sezone, ali i nekoliko naslova igrača tjedna u tom regionalnom natjecanju.

No posvetimo se mi najnovijem laureatu za čiji europski uzlet, premda mu lani nije bio trener, najveće trenerske zasluge ima Velimir Perasović. A taj vrsni stručnjak, za igračkih dana elitni šuter, našao je Hezonji ulogu s kojom će ga, nakon godina statiranja u NBA ligi, vratiti u glavnu rolu.

A kako je Hezonju bilo vratiti u postulate europske košarke, koja se taktički razlikuje od run and gun igre na NBA parketima, Perasović je ovako opisao:

– Dobio sam puno sijedih. Išlo je polako, ali bili smo uporni. S Marijem je teško kada je tvrdoglav, no on je jako dobar mladić i strašno voli raditi. On je toliko dobro dijete da mi nije žao uloženog vremena. Trener ti može pomoći, međutim najviše možeš pomoći sam sebi, a Mario voli raditi, zapravo ima višak volje za rad. I zato sam ja njemu dopustio neke stvari, dakako uz poštovanje nekih pravila. Mi smo imali Lorenza Browna na kojeg se dosta igralo, ali i na Hezonju.

A kada je taj i takav sustav proradio, Hezonja je svojim igrama izborio naslov najkorisnijeg igrača vrlo jake VTB lige.

– To je fizički najmoćniji igrač kojeg sam ikad imao, moćniji i od Amerikanaca. Ima dobar šut, a i tehnički je dosta dobro obučen pa je bilo važno da svoju igru usmjeri u pozitivnom pravcu. Da mu se kao igraču koji može dati koš na razne načine ne događa da izabire one lošije.

Nakon sjajne epizode u Perasovu Unicsu, Hezonja se preselio u madridski Real u kojem se nametnuo do te mjere da nas ne bi čudilo da mu stigne novi poziv iz najjače i najplaćenije lige na svijetu, ako već nije i stigao.

– Po meni, za njega je šteta da nije u NBA ligi i da ne igra za ugovor od 100 milijuna dolara. Pa znatno lošiji igrači danas ondje zarađuju šest, sedam puta više od njega. Mario je u NBA ligu otišao prerano i sada je vrijeme da se vrati onamo i napravi iskorak koji nije mogao s 20 godina – ustvrdio je Perasović.

Osim Perasa, desetke za učinak u 2023. Hezonji su dali još i Golemac, Anzulović, Kus, Stipčević i Šundov, a većina njih zadivljena je činjenicom da je riječ o polivalentnom igraču koji u obrani može preuzimati svih pet pozicija. U napadu je pak, u karijeri, igrao od jedinice do četvorke pa su ga, posebno zbog njegovih atraktivnih zakucavanja, prozvali "Super Mario".

Konačni poredak za 2023. godinu

1. Mario Hezonja (Real Madrid) 78

2. Ivica Zubac (LA Clippers) 63

3. Dario Šarić (Oklahoma/Golden State) 59

4. Bojan Bogdanović (Detroit) 35

5. Luka Božić (Zadar) 19

6. Karlo Matković (Cedevita Olimpija) 7

7. Ante Tomić (Joventut) 1

7. Jaleen Smith (Alba/Virtus) 1