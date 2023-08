Strahonja: 'Kazneni udarac je prihvatljiv, ali je trebao biti drugačije izveden'

Sudački stručnjak Mario Strahonja je komentirao odluke na uzvratu trećega pretkola Lige prvaka između Dinama i AEK-a. Susret je završio rezultatom 2:2, čime je Dinamo ispao iz natjecanja s ukupnih 4:3 za AEK. Do 92. minute su plavi vodili 2:0. Odlučujući je pogodak zabio Domagoj vida u 100. minuti, kada mu se lopta odbila u noge nakon obranjenoga penala. Kazneni udarac dosuđen je u sudačkoj nadoknadi nakon što je Robert Ljubičić igrao rukom.

"Sama situacija dogodila se nakon šest minuta i pet sekundi sudačke nadoknade i to je prihvatljivo jer nadoknada mora biti najmanje pet minuta. Ljubičić je imao preotvorenu ruku, to je kazneni udarac. Pozicija Vide je ispravna, on nije nagazio kazneni prostor, VAR soba je to analizirala i ispravno zaključila da ništa od toga", kazao je Strahonja.

"Kazneni udarac je trebao biti izveden drugačije. On je nakon izvođenja lopte s centra odmah svirao kraj, što pokazuje da je utakmica time za njega bila gotova, što znači da je za njega utakmica završila u šest minuta i 40 sekundi.. U tome je slučaju kazneni udarac trebao biti izveden drugačije", rekao je pa objasnio:

"Trebao je sve igrače uputiti na centralnu liniju, da budu samo vratar i igrač koji izvodi kazneni udarac. Imali smo takvih primjera, to je uradila upravo naša sutkinja Ivana Martinčić u četvrtfinalu Lige prvakinja između Chelseaja i Lyona. Nažalost, norveški sudac nije imao kontrolu do samog kraja."

