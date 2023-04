Što će biti s Modrićevom sudbinom u Realu? Oglasio se stručnjak za transfere Romano

Ostaje li Luka Modrić u Real Madridu pitanje je koje ovih dana ispunjava novinske stupce, a spekulacije su brojne od toga da će kapetan hrvatske reprezentacije nastaviti ispunjavati vezni red svojom virtuoznošću do onih kritičara koji zazivaju njegov odlazak te tvrde da više to nije to.

Kapetan ugovor s Kraljevima ima do ovog ljeta, ali novi još nije potpisao. No, to bi se moglo vrlo skoro dogoditi, otkio je pouzdani novinar za transfere Fabrizio Romano.

After Toni Kroos new deal signed, Real Madrid will discuss with Luka Modrić on terms of his contract extension. 🚨⚪️ #RealMadrid



Both parties feel optimistic, considering the signature a matter of time as Luka only wants to stay.



New deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/BVzagoPRQ5