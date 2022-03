Što će biti s Kovačićem? Prodaja Chelseaja stopirana zbog sankcija Abramoviču!

Kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu britanska je vlada objavila nove sankcije protiv sedam ruskih oligarha, među kojima je i Roman Abramovič, vlasnik prvoligaša Chelseaja čija je prodaja na čekanju.

Ograničenja zamrzavanja imovine također se primjenjuju na sve subjekte u vlasništvu ili pod kontrolom Romana Abramoviča. To znači da nogometni klub Chelsea podliježe zamrzavanju imovine pod financijskim sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, navodi se u priopćenju vlade.

Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION File photo dated 15-05-2011 of General view of a Chelsea banner in the stands that reads "The Roman Empire". Roman Abramovich has been sanctioned by the UK Government, freezing the Russian-Israeli billionaire's planned sale of Chelsea. Issue date: Thursday March 10, 2022. Photo: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION

Britanska vlada pojašnjava da je “s obzirom na veliki utjecaj koji bi današnje sankcije imale na nogometni klub Chelsea i njihove potencijalne posljedice, izdana dozvola kojom se odobrava nastavak niza nogometnih aktivnosti u Chelseaju. To uključuje dozvole klubu da nastavi igrati utakmice i provoditi druge aktivnosti vezane za nogomet, što će zauzvrat zaštititi Premier league, širu nogometnu piramidu, vjerne navijače i druge klubove”.

- Ove sankcije još jednom pokazuju da oligarsima i kleptokratima nije mjesto u našem gospodarstvu ili našem društvu. Svojim bliskim vezama s Putinom oni su sudionici u njegovoj agresiji - navodi se u priopćenju ministrice vanjskih poslova Liz Truss o ruskoj invaziji Ukrajine.

