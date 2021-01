Starčević: Olimpijsku normu nema još ni pobjednik s Igara

Samo tri mjeseca poslije prošlogodišnjeg, u Zagrebu se opet održava hrvački Grand Prix Zagreb Open, vrlo jak međunarodni turnir, prvi takav u svijetu nakon pojedinačnog Svjetskog kupa održanog u prosincu u Beogradu.

– Mi imamo prijavljeno više od 200 hrvača iz 20 zemalja i po tome će ovo biti dosad najjače izdanje, jače od svih sedam dosadašnjih. Važnost ovog turnira je i u tome što će on biti poligon za testiranje novog pravila kao i jedno od pripremnih natjecanja za ovogodišnje Prvenstvo Europe – najavio je Milan Pavelić, predsjednik Saveza hrvačkih sportova grada Zagreba, ujedno i Bandićev pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade.

Finala su u nedjelju

A da nema te veze, ne bi, vjerojatno, bilo ni ovog turnira koji, od njegova prvog dana, podržava zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji ističe:

– Kada me kolega Pavelić prije mjesec dana pitao organiziramo li u uvjetima pandemije ovaj turnir u Zagrebu, ja sam kao iz topa odgovorio da možemo. Učinit ćemo sve da budemo odgovorni i da u subotu i nedjelju u Domu sportova uživamo u viteškim borbama najboljih svjetskih hrvača.

Natjecanja će se održati preko vikenda, a finala su u nedjelju u 19 sati kada će biti pokrenuta i humanitarna akcija među gostujućim nacionalnim savezima. Nju je najavio predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović:

– Naš Savezu će uplatiti određeni iznos za pomoć našim hrvačima, stradalnicima s Banovine za koje su stigle već i tri mobilne kućice. Prigodom nedjeljnih finala pozvat ćemo i ostale nacionalne saveze da se priključe našoj akciji, a ja ću Izvršnom odboru predložiti da mi snosimo trošak projektne dokumentacije za obnovu dvorane Hrvačkog kluba Petrinja.

Zagrebački organizatori najavljuju sudjelovanje četiri olimpijska medaljaša, 17 medaljaša sa svjetskih i 24 s europskih prvenstava, među kojima strši Turčin Riza Kayaalp, deseterostruki prvak Europe i aktualni svjetski prvak u najtežoj kategoriji.

A sa svjetskom hrvačkom kremom snage će odmjeriti i najbolji hrvatski hrvači među kojima, zbog ozljeda, jedino neće biti Ivana Hukleka i Marka Košćevića.

No, zato će na strunjaču dvorane dva Doma sportova izaći Ivan Lizatović, Luka Prihistal, Dominik Celiček, Kristijan Šimatić, Luka Malobabić, Marko Nikolić, Pavel Puklavec, Antonio Kamenjašević, Filip Šačić, Antun Borčić, Vjekoslav Luburić, Filip Smetko, Matej Mandić, Ivan Ratković, Emil Osmanagić, Nikola Conar te Božo Starčević koji naglašava:

– S obzirom na to da u Zagreb dolaze i Amerikanci, Kazahstanci i Uzbekistanci, bit će ovo turnir snage Prvenstva Europe. Ovo je jedan od četiri najjača turnira na svijetu i nama je to jako važno. Naravno, ja bih nastupao i da je ovaj turnir u Japanu, ali ondje sigurno ne bismo imali 17 hrvača što će reći da je ovo dobra prilika da se provjere svi oni borci koji sjajno treniraju, a nemaju puno prilika odmjeriti snage s najjačim hrvačima svijeta. Koliko i sam turnir, a možda i više, znači nam i 12-dnevni trening-kamp u Poreču na kojem bi trebalo biti 160 hrvača iz cijelog svijeta. A to znači sjajnu priliku za hrvatske hrvače za spariranje.

Na zagrebačkom turniru testirat će se i novo pravilo koje Starčević hvali:

– Ako neka borba završi s 1:1, više neće pobjednik biti onaj koji je osvojio posljednji bod, nego će se gledati zadnja minuta pa će se aktivnijem ponuditi da spusti protivnika u parter i da pokuša izboriti pobjedonosni bod.

OI kvalifikacije u ožujku

Bit će to jako dobra provjera za olimpijske kvalifikacije od kojih će se prve održati u ožujku, a druge krajem svibnja.

– Bit će jako teško uzeti olimpijsku normu jer imamo prilično nemilosrdan sustav kvalifikacija. Svi Europljani koji nisu ušli u pet prvoplasiranih na posljednjem Svjetskom prvenstvu ulaze u jedan koš iz kojeg će samo po dvojica prvoplasiranih s dvaju kvalifikacijskih turnira. A ne zaboravite da je koncentracija kvalitete u Europi i da dvostruki olimpijski pobjednik Rus Vlasov još nije osvojio normu, baš kao i bivši svjetski prvak Srbin Nemeš, a tu su i sjajni Turčin i Bjelorus.

Starčević je pet puta osvojio zagrebački turnir u isto toliko nastupa:

– Na posljednjem, onom početkom studenog, nisam nastupio jer mi se tada rodilo drugo dijete, kći Ana koja se tako pridružila četverogodišnjem Grguru.