Srbić poslije zlata uputio podršku Možniku koji je doživio tragediju: Ova medalja je za njega i obitelj

MARK ALLEN

Slavni sportaš se razveo, bankrotirao i smršavio 40 kilograma. Život mu se promijenio u 10 mjeseci

'Jedan prijatelj mi je rekao da se boji da ću postati toliko velik da neću moći otpratiti kćer do oltara. Bilo je to grubo, ali to je točno ono što sam trebao čuti. Dva dana kasnije promijenio sam prehranu'