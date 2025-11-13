Srbi luduju zbog onoga što su im napravili Englezi: 'Ovo je epsko poniženje'

Nogometna reprezentacija Srbije večeras na legendarnom Wembleyu igra utakmicu godine protiv moćne Engleske. Susjedi će pokušati ostvariti čudo i pobjedom zadržati nadu za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Dvoboj Engleske i Srbije na rasporedu je od 20:45, a bit će to debi Veljka Paunovića na klupi srpske reprezentacije. Iako ovaj susret ima veliku važnost za Srbiju, Englezi ga, čini se, ne doživljavaju ozbiljno. Naprotiv, engleski novinari nisu zainteresirani za ono što Srbi imaju reći uoči utakmice.

Naime, na konferenciji na kojoj su sudjelovali izbornik Veljko Paunović i branič Nikola Milenković pojavio se samo jedan engleski novinar. "Englezi priredili epsko poniženje Paunoviću i Srbiji", navodi Kurir.

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i činjenice da igramo protiv reprezentacije u vrhunskoj formi. Siguran sam da će Englezi izaći u najjačem sastavu, ali vjerujem da imamo razloga za optimizam. Imamo puno igrača koji nastupaju u Premier ligi i drugim jakim ligama, u samom vrhu svjetskog nogometa. Zašto da umanjujemo sebe? Izaći ćemo 11 na 11, u nogometu uvijek postoji način. Ovih nekoliko dana smo vrijedno radili i pripremali se, poznajemo se dobro i vjerujem da možemo pokazati da smo ekipa koja se može nadmetati. Engleska je, po mom mišljenju, reprezentacija koja će igrati polufinale ili finale Svjetskog prvenstva - izjavio je Paunović.