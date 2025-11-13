Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NISU ZAINTERESIRANI

Srbi luduju zbog onoga što su im napravili Englezi: 'Ovo je epsko poniženje'

Leskovac: Utakmica 3. kola grupe A4 Lige nacija, Srbija - Švicarska
Foto: M.M.
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 18:16

Dvoboj Engleske i Srbije na rasporedu je od 20:45, a bit će to debi Veljka Paunovića na klupi srpske reprezentacije. Iako ovaj susret ima veliku važnost za Srbiju, Englezi ga, čini se, ne doživljavaju ozbiljno. Naprotiv, engleski novinari nisu zainteresirani za ono što Srbi imaju reći uoči utakmice.

Nogometna reprezentacija Srbije večeras na legendarnom Wembleyu igra utakmicu godine protiv moćne Engleske. Susjedi će pokušati ostvariti čudo i pobjedom zadržati nadu za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Dvoboj Engleske i Srbije na rasporedu je od 20:45, a bit će to debi Veljka Paunovića na klupi srpske reprezentacije. Iako ovaj susret ima veliku važnost za Srbiju, Englezi ga, čini se, ne doživljavaju ozbiljno. Naprotiv, engleski novinari nisu zainteresirani za ono što Srbi imaju reći uoči utakmice.

Naime, na konferenciji na kojoj su sudjelovali izbornik Veljko Paunović i branič Nikola Milenković pojavio se samo jedan engleski novinar. "Englezi priredili epsko poniženje Paunoviću i Srbiji", navodi Kurir.

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i činjenice da igramo protiv reprezentacije u vrhunskoj formi. Siguran sam da će Englezi izaći u najjačem sastavu, ali vjerujem da imamo razloga za optimizam. Imamo puno igrača koji nastupaju u Premier ligi i drugim jakim ligama, u samom vrhu svjetskog nogometa. Zašto da umanjujemo sebe? Izaći ćemo 11 na 11, u nogometu uvijek postoji način. Ovih nekoliko dana smo vrijedno radili i pripremali se, poznajemo se dobro i vjerujem da možemo pokazati da smo ekipa koja se može nadmetati. Engleska je, po mom mišljenju, reprezentacija koja će igrati polufinale ili finale Svjetskog prvenstva - izjavio je Paunović.

Ključne riječi
Engleska reprezentacija Srbija reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
18:36 13.11.2025.

Stvarate si kontraefekt, balkanska kaljuža nas ne zanima

DE
dedabraco2017
18:26 13.11.2025.

Pozdrav adminu!

RA
Rafael945
18:34 13.11.2025.

Hahaha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja