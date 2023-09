Srbi igrali za stradalog suigrača i razbili Litavce

BIVŠI IZBORNIK

Aco Petrović: Hrvatska je napravila veliki pomak. Amerikanci su me razočarali iz više razloga

"Do poraza od Brazila Kanadu sam smatrao prvim favoritom za finale, no onda se kod njih pojavila nevjerojatna nervoza. Bez obzira na sve, oni veliki dio utakmice igraju jedan na pet preko Shaija. On igra sjajno, no pitanje je kakva bi bila njegova uloga i učinkovitost da je tu i Jamal Murray", rekao je Aco za Večernji